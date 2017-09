Birgit Wolters bietet bei der VHS Rezepte und Tipps für Gerichte, die flott zubereitet sind.

Kempen. Die Blicke der Teilnehmer wandern neugierig über die Holzkistchen, die auf den Beistelltischen neben den einzelnen Kochstationen in der Schulküche des Kempener Berufskollegs stehen. Eine jede ist dicht an dicht mit verschiedenen Gemüsen, Gewürzen, Ölen und Beilagen, unter anderem in Form von Nudeln, Linsen, Reis und Ciabatta-Brot gefüllt. Dazu stecken in jeder Kiste runde Schilder auf einem Stab, auf denen Zahlen von fünf bis 45 Minuten stehen. Ziffern, die die Zubereitungszeit anzeigen.

14 Gerichte stehen den Teilnehmern zur Auswahl

Kompliziertes stundenlanges Vorbereiten und Kochen ist an diesem Abend nämlich nicht angesagt. Vielmehr geht es um die schnelle und nichtsdestotrotz schmackhafte Küche. Unter dem Stichwort „Feierabendküche“ zeigt Diplom-Oecotrophologin Birgit Wolters in dem VHS-Kochkurs, wie mit wenig Aufwand gekocht werden kann, wenn die Zeit knapp, die Kochlust gering ist oder überraschend Besuch auftaucht, den man bewirten möchte.

„Sie sind heute Abend alle meine Gäste, wir werden gemeinsam kochen und es wird auch noch eine Überraschung geben“, mit dieser Begrüßung startet Wolters in den Abend. Wobei die zehn Teilnehmer die Qual der Wahl haben, welche der insgesamt 14 Gerichte sie zubereiten möchten. „Ich finde es klasse, Gerichte kennenzulernen, bei denen etwas Ordentliches, frisch Gekochtes auf den Tisch kommt, was nicht so lange dauert“, bemerkt Michaela Schwarz. Dem kann sich Ingrid van der Hoven nur anschließen.

In der Küche hat rege Betriebsamkeit eingesetzt. Es wird geschnippelt, zerhackt, gerührt und angebraten, wobei neben Fleischgerichten auch Vegetarisches und Süßes auf dem Programm stehen. Eine in fünf Minuten zubereitete Mousse begeistert genauso wie die Roadrunner’s Pfannkuchen aus Bananen und Eiern, die ebenfalls blitzeschnell zubereitet sind. Die Hack-Reis-Pfanne mit Aprikosen ist ein Geheimtipp und der Sojasprossentoast ein Traditionsgericht der Oecotrophologin. Die Sauerkraut-Kartoffel-Rösti kommt bestens an und der Asia-Suppen-Termin schlägt jede Tütensuppe um Meilen, wobei sie gut vorbereitet werden kann und mittels der Zugabe von heißem Wasser blitzschnell eine leckere Mahlzeit im Büro darstellt. Das gilt auch für die Cannelloni mit Blattspinat und den Schoko-Muffin im Glas, die ebenfalls in den Rezepten zu finden sind, die Wolters ihren Teilnehmern mitgibt. Die Fachfrau hat dazu noch jede Menge praktische Tipps auf Lager. Angefangen bei dem, was in den Vorratsschrank gehört, bis hin zu nützlichen Küchenhelfern.

Mittlerweile ziehen leckere Gerüche durch die Küche. „Die Anregungen, was man machen kann, ohne auf ein Fertiggericht zurückzugreifen sind klasse“, bemerkt Andrea Castillo. Auch dem einzigen Mann in der Gruppe, Wilfried Thelen, ist der Spaß am unkomplizierten Kochen anzusehen.

Zum Abschluss dann die zu Beginn des Kochabends angekündigte Überraschung. Wolters nimmt alle Teilnehmer mit in den Flur, öffnet eine Schiebetüre und gibt den Blick frei auf einen liebevoll eingedeckten und dekorierten Tisch. Die freudig überraschten Ausrufe nimmt sie mit einem Lächeln entgegen. Schnell sind die frisch zubereiteten Speisen in Form eines Büfetts auf der langen Anrichte aufgebaut und der Schlemmerteil des Abends kann beginnen.