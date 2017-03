Der Lenz ist da – die WZ bittet ihre Leser um Fotos.

Kreis Viersen. Heute lässt sich der Frühling blicken. Meteorologisch ist er ja schon ein paar Tage „alt“, aber kalendarisch müssen wir uns noch etwas gedulden. Egal – heute gilt: Die Sonne kann mindestens sieben Stunden ungehindert scheinen und erwärmt die Luft auf 15, 16 Grad. Die Sonnenplätze in den Cafés in Willich, Grefrath, Tönisvorst und Kempen werden also an diesem Donnerstag sehr begehrt sein.

Vor allem wenn man auf die Freitags-Wetterprognose schaut: Mehr Wolken und weniger Grad Celsius werden angekündigt.

Ob es also heute für Sie heißt „Raus ins Grüne“ oder „Schlendern durch die Stadt“, „Einkaufen auf dem Markt“ oder „Ab in den Garten“ – lassen Sie uns daran teilhaben und schicken Sie uns Fotos von Ihrem Frühlingstag. Wir möchten Ihre Blumen sehen, den Lieblingsplatz im Liegestuhl auf dem Rasen oder im Café Ihrer Wahl.

Die Motive werden wir am Samstag veröffentlichen. Damit uns dann der leichte Regen, den die Wetterfrösche ausgemacht haben, nicht die gute Laune vermiesen kann.

Wir in der WZ-Redaktion freuen uns auf Ihre Fotos. Schicken Sie uns die sonnigen Bilder mit Stichwort „Frühling in. . .“ an:

redaktion.kempen@wz.de