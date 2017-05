Am Standort der Tönisberger Feuerwehr sind neue Räume für Schulungen, Umkleiden, Büro und mehr entstanden.

Tönisberg. Im Herbst konnte mit dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Tönisberg an der Rheinstraße begonnen werden, nachdem dieser mehrfach verschoben worden war. Jetzt ist die Maßnahme bis auf Rest-arbeiten abgeschlossen.

Inoffiziell hat der Löschzug sein Heim schon in Besitz genommen; am 17. Juni soll es offiziell mit dem Tag der offenen Tür geschehen. 360 000 Euro hatte die Stadt Kempen für die Baumaßnahmen bereitgestellt. Das Haus, in das der Löschzug 1971 eingezogen war, war in die Jahre gekommen.

Im Obergeschoss gibt es einige Veränderungen. Die Einliegerwohnung und der alte Schulungsraum sind verschwunden. Dafür ist ein neuer großer und heller Raum mit Küchenbereich, einem Büro für die Löschzugführung, Sanitärräume, eine Damenumkleide sowie Lagerräume entstanden. Die Möbel im Versammlungsraum sowie der Küche wurden schon eingebaut beziehungsweise stehen schon bereit. Eine Rettungstreppe bietet einen Notausgang aus dem ersten Stock. Die Leiter ist ausklappbar und gesichert. Eine preisgünstige Lösung. Aber da die Wehrmänner im Dienst auch über Leitern klettern müssen, sei das kein Problem, meint Wehrführer Franz-Heiner Jansen.

Die Wagenhalle ist von den Umbauten unberührt geblieben. Im hinteren Bereich entstand jedoch aus mehreren Räumen eine Umkleide für die mehr als 30 Einsätzekräfte. Lee