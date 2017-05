Der Familienbetrieb Stübben beliefert vom Standort Kempen aus Spring-, Dressur- und Freizeit-Reiter in 50 Ländern der Erde.

Kempen. In der gläsernen Manufaktur ist sogar das Schaukelpferd gesattelt. Lederner Sitzkomfort für kleine Jungs und Mädchen, die das Hin- und Herwiegen lieben. Später vielleicht werden sie das starre Holzpferd gegen ein echtes Tier eintauschen, mit ihm über Oxer springen oder den versammelten Galopp als Dressurreiter trainieren. Dann könnte es sein, dass das Familienunternehmen Stübben in Kempen es ihnen wieder sattelt.

Zum zeitlichen Ausgangspunkt der Erfolgsgeschichte dieses in der vierten und fünften Generation Inhaber-geführten Betriebs muss man ins vor-vorherige Jahrhundert zurück. An den Ostwall in Krefeld.

Um zu sehen, welche Handgriffe die Qualitätssättel bis zu ihrer Auslieferung in alle fünf Kontinente durchlaufen, empfiehlt es sich, im Heute zu bleiben. Und in Kempen. Und einen Blick in die gläserne Manufaktur an der Heinrich-Horten-Straße zu werfen.

Das Know-how gilt immer Zweien. „Wir verbinden zwei Lebewesen, Pferd und Reiter“, sagt Prokurist Andreas Schieweg, der seit 13 Jahren im Unternehmen ist.

Nichtreiter lernen beim Gang durch die Produktion eine Menge an neuem Vokabular dazu: Herzstück eines jeden Sattels ist der Sattelbaum. Der Stahlfederbaum mit elastischer Gurtung ist das Herzstück des Stübben-Erfolgs, eine – wie Schieweg sagt – maßgeschneiderte Verbindung zwischen Reiter und Pferd.

Die Historie des Unternehmens Anfänge Am 15. März 1894 gründete Johannes Stübben eine Sattlerei in Krefeld. Die Werkstatt am Ostwall 185 war Arbeitsstätte, Ladengeschäft und Wohnhaus zugleich. Pferde und Kutschen gehörten zum Straßenbild. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 änderte sich die wirtschaftliche Lage. Mit Beginn der Hyperinflation sank auch die Nachfrage nach Reitartikeln. Familie In dieser Zeit trat Carl Stübben, Sohn von Johannes, in die Firma ein. Dieser hatte das Handwerk ebenfalls von der Pike auf gelernt. Er begann nun auch, Lederwaren zu fertigen, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Werner Stübben, der einzige Sohn, war im Geschäftshaus groß geworden. Ein hervorragender Schulabschluss war Türöffner zu einer akademischen Ausbildung. Allerdings setzte der Zweite Weltkrieg diesen Plänen ein jähes Ende. Kriegszeit Bei einem Bombenangriff auf Krefeld am 22. Juni 1943 wird das Wohn- und Geschäftshaus bis auf seine Grundfeste zerstört. Am Ende des Krieges steht die Familie auf den Trümmern ihrer Existenz. Werners Pläne weichen der Realität. Zusammen mit seiner Familie und Freunden baut er das Haus wieder auf. 1948 ist es soweit. Fertigung In mehr als 100 einzelnen Arbeitsschritten werden bis heute die Sättel gefertigt. Alle stark beanspruchten Teile eines Sattels, wie Sattelsitz, Sattelkissen oder Strupfen, sind handgearbeitet, ebenso wie Zaumzeuge und weitere Lederartikel. Es werden ausschließlich beste Leder zugeschnitten, abgekantet, gewalkt, bombiert, aufgeputzt, geködert, abgewulstet und überspannt. Gegenwart Anfang der 1970er Jahre trat Ralph Stübben in die Fußstapfen seines Vaters, ebenso wie später sein Bruder Frank in den frühen 80ern. Mit der Jahrtausendwende wurde der Firmensitz der Stübbens von Krefeld nach Kempen verlegt. Bis dahin hatte man in Krefeld verschiedene Standorte. Fertigung, Lager und Verwaltung waren nun an einem Ort versammelt. 2011 wurde umgebaut und erweitert. Ausstellung und Verkaufsflächen bieten seitdem als gläserne Manufaktur der Öffentlichkeit Einblick in die handwerkliche Fertigung. Seit 2013 gehört Johannes Stübben, Sohn von Ralph Stübben, zur Geschäftsführung.

Der Reitsport ist vielseitig. Die Aktiven benötigen Springsättel, Vielseitigkeits- oder Dressursättel, Sättel fürs Wander- und Freizeit-Reiten. . . Seit 1894 verarbeitet Stübben Leder, heute vor allem anillin gefärbtes Vollrindleder in den Farben Schwarz, Ebony und Tobacco. „Wir nutzen pflanzlich gegerbte Leder. Dieser Prozess dauert zum Teil mehrere Monate. Aber dieses Leder ist atmungsaktiv“, betont Schieweg.

In der Produktionshalle riecht es genau nach diesem Material, wenn Mitarbeiterin Oda Krumey die Steigbügelriemen von Hand näht oder Kollegin Jenny Schellkes-Wlotzka eine der dutzenden Nähmaschinen bedient. Ihr Mann Sebastian Wlotzka übernimmt in der Produktion den wohl wichtigsten Arbeitsschritt, wenn er die strapazierfähigen Gurtbänder an den Sattelbaum anpasst.

Rohform für Sattelbaum wird in Frankreich gefertigt

Die Sattelbaum-Rohform lässt Stübben in einer Werkstatt in Frankreich fertigen, die das seit mehr als vier Jahrzehnten für den Familienbetrieb macht. „Jedes Modell wird individuell bespannt“, sagt Schieweg. In dieser Kombinationsvielfalt sei nahezu jeder Sattel ein Unikat.

Sättel halten in der Regel einige Jahrzehnte, können auch immer wieder an Reiter und Pferd angepasst werden. Beispielsweise die Polsterung. Breitensportler bevorzugen es generell, etwas weicher als die Profis zu sitzen. In der Firmengeschichte sei es schon mehrfach passiert, erzählt Schieweg, dass ein Sattel nach 50 Jahren zum Aufpolstern kam.