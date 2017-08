Der Kempener Daniel Büttner verbindet seine Leidenschaften fürs Kochen und für Serien und Filme. Darüber bloggt er.

Kempen. Daniel Büttner kocht gerne. Außerdem liebt er Filme und Serien. Auf seinem Blog „Herr Büttner“ zeigt er, wie sich beide Hobbys verbinden lassen. Neben Rezepten für eine Mozzarella-Basilikum-Creme oder Hackbällchen mit Parmesankruste auf Spaghetti in Tomatensoße stellt der 32-Jährige beispielsweise den Klassiker Rührei mit Bacon vor – inspiriert von der amerikanischen Kultserie „Breaking Bad“.

Seine Ideen entstehen spontan, „auch mal im Schlaf“, sagt der Hobbykoch. Genauso spontan entstehen die Beiträge für seinen Blog. In seiner Küche steht neben den üblichen Utensilien eine Fotokamera. Egal, was auf den Tisch kommt, die kulinarischen Eigenkreationen von Büttner werden abfotografiert. „Wenn sich das Rezept als würdig erweist, stelle ich es auf meinem Blog vor“, sagt Büttner. Darüber entscheidet er nicht alleine. Seine erste Testesserin ist seine Frau. Wenn es ihr und dem Koch schmeckt, wird der Blogbeitrag geschrieben.

Meist kommt Feedback von Frauen

Meist erklärt Büttner kurz, wie er auf das Gericht gekommen ist. Zur Entstehung der Mozzarella-Basilikum-Creme schreibt der 32-Jährige beispielsweise: „Ich stehe ja voll auf die Mischung von Tomaten und Mozzarella. Aber beides einfach in Scheiben auf das Brot zu hauen, ist mir dann auf Dauer doch zu eintönig!“

Der Text für ein einfaches Rezept sei in einer halben Stunde fertig. Beim passenden Foto dazu komme es vor allem darauf an, dass Gericht in das passende Licht zu setzen. „Wenn das Licht schlecht ist, kann auch ein Fünf-Sterne-Menü ekelhaft aussehen“, sagt Büttner.

Das nötige technische Wissen hat Daniel Büttner sich während seiner Ausbildung zum Webdesigner angeeignet. In einer Woche entstehen so nach der Arbeit im Schnitt zwei bis drei Beiträge.

Die Reaktionen sind positiv. Und: „Meist kriege ich Feedback von Frauen.“ Rückmeldungen auf seine Beiträge sind Büttner wichtig. Es freue Büttner, wenn er eine „Diskussion anregen kann“, sagt der 32-Jährige. Das trifft vor allem auf die Beiträge zu, bei denen der Hobbykoch seine Leidenschaften für gutes Essen, Serien und Filme verbindet.

In seiner Blog-Kategorie „seriesly Delicious“ kocht Büttner Rezepte aus seinen Lieblingsserien nach und erklärt, welche Rolle das Gericht in der Serie spielt oder beschreibt, warum ihm die Reihe gefällt. „Der Einfall kam mir, als ich darüber nachdachte, wie ich meine Leidenschaft fürs Kochen mit dem Bloggen über Filme und Serien verbinden könnte“, schreibt Büttner in seinem ersten Beitrag zum Thema. Dort kocht er das Geburtstagsfrühstück von „Walter White“ aus der Kultserie „Breaking Bad“ nach – Rührei inklusive einer aus angebratenem Schinken geformten 50.