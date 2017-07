Kempen. Nach der Reizgasattacke am Montagnachmittag in dem Kempener Edeka-Markt am Hessenring konnte die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 34-jährige Kempener hat sich freiwillig gestellt und die Tat gestanden.

Der Mann hatte das Reizgas gestohlen. Warum er es in dem Supermarkt versprühte, wollte er nicht sagen. Angeblich hatte er vor der Tat Haschisch und Alkohol konsumiert. Ihn erwartet nun eine Anklage. red