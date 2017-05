Der Ärger um den Müll vor dem Schulgelände soll bald ein Ende haben. Dafür soll die Raucherecke am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen ein Comeback feiern dürfen - trotz Nichtraucherschutz-Gesetz.

Kempen. Eine Lösung für den Müll-Ärger am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen ist in Sicht. Der Kreis will je einen Teil des Schulgeländes am Alt- und Neubau abtrennen und aus dem offiziellen Schulgelände herausnehmen, um dort das Rauchen zu ermöglichen. Das sei das Ergebnis eines Treffens der Schulleitung mit der Schulverwaltung des Kreises Viersen, teilte der Kreis am Dienstag in einer Pressemittelung mit.

„Damit wollen wir die berechtigte Kritik der Anwohner aufgreifen, dass der Müll der Raucher Gehwege und Vorgärten verdreckt.“

Ingo Schabrich, Kreisdirektor

Bei einem Ortstermin haben die Verantwortlichen dazu Teile des Schulgeländes ausgewählt, die der Straße abgewandt sind. „Damit wollen wir die berechtigte Kritik der Anwohner aufgreifen, dass der Müll der Raucher Gehwege und Vorgärten verdreckt“, erklärt der Bildungsdezernent des Kreises Viersen, Kreisdirektor Ingo Schabrich.

Das Thema hatte in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen. Seitdem das Nichtraucherschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen das Rauchen auf Schulgeländen verbietet, hatte sich die Terwelpstraße zum Treffpunkt für Raucherpause entwickelt. Täglich landeten hunderte Kippen, ausgespuckte Kaugummis und Abfälle auf dem Boden, schildern die Anwohner.

Die Nachbarn ärgerte diese Situation massiv und einige kämpften schon länger für eine Lösung. Doch dies war aufgrund der unterschiedlichen Kompetenzen schwierig gewesen: Das Land regelt den Nichtraucherschutz, der Kreis ist Träger der Berufsschule und die Stadt für Ordnungsangelegenheiten zuständig. Nachdem die Anwohner vor knapp zwei Wochen Politiker der Stadt und des Kreises zu einem Gespräch geladen hatte, ist nun eine kurzfristig umsetzbare Lösung erarbeitet worden.

Kreisbildungsausschuss tagt am 18. Mai

Christian Pakusch (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Familie und Bildung des Viersener Kreistages, hatte angekündigt, dass sich die Kreispolitiker mit dem Thema befassen wollen. Die nächste Sitzung des Ausschusses für Bildung und Familie ist am Donnerstag, 18. Mai, um 18 Uhr im Cambridgeshirezimmer des Forums am Kreishaus, Rathausmarkt 2 in Viersen.