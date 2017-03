Kempen. Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 77-jährige Frau aus Krefeld mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der St.-Töniser-Straße in Richtung Tönisvorst, in Höhe der Zufahrt zum Haus Schmelendorf wollte sie die Straße überqueren. Trotz Kontrollblick übersah sie den herannahenden PKW, den ein 20-jähriger Mann aus Nettetal fuhr.

Die Radfahrerin wurde angefahren und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich Kopfverletzungen und weitere Verletzungen am Arm zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Krefeld zur stationären Behandlung gebracht. Die Dame trug keinen Schutzhelm.