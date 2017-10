Nach einer intensiven Diskussion im Sportausschuss steht fest: Die Stadt Kempen wird in die Fußball-Standorte in St. Hubert und Tönisberg mehrere Millionen Euro investieren.

Kempen. In St. Hubert können die Fußballvereine aufatmen. Die Politik spricht sich geschlossen für einen neuen zweiten Fußballplatz für St. Hubert aus. Auch in Tönisberg soll ein Kunstrasenplatz gebaut werden. Das ist das Ergebnis einer intensiven Diskussion des Sportausschusses am Donnerstagabend. Damit wird die Stadt für den Sport in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen.

„Das ist ein wunderbarer Platz – bitte erhalten.“

Günter Solecki von der Linken zum Areal an der Stendener Straße

Anstoß für die Debatte war die Tatsache, dass der St. Huberter Sportplatz An Eulen aufgegeben werden muss. Daher müsste in St. Hubert ein neuer Platz an einer anderen Stelle realisiert werden. Grundstückskauf und Neubau einer Sportanlage mit Kunstrasenplatz, Umlaufbahn, Umkleiden und Parkplatz südöstlich von St. Hubert würde geschätzt zwischen 3,3 und 3,8 Millionen Euro kosten. Andererseits bedeuten die Einsparung der Sanierung An Eulen und der Verkauf des Grundstücks als Bauland ein Plus von zusammen 1,1 Millionen Euro.

Eine Umwandlung des Rasenplatzes an der Stendener Straße in einen Kunstrasenplatz für 1,8 Millionen Euro stand zunächst als Option im Raum. Doch diese Möglichkeit kam für die Politiker nicht in Frage. „Das ist ein wunderbarer Platz – bitte erhalten“, so Günter Solecki (Linke). Da waren sich alle Fraktionen einig.

Für den Sportplatz-Neubau hat die Stadt eine 43 000 Quadratmeter große Fläche zwischen der Kempener Landstraße und der Tönisberger Straße ins Auge gefasst. Der Haken: „Wir haben noch kein Okay von der Bezirksregierung“, so Sport-Dezernent Michael Klee. Zunächst müsse die Stadt zeigen, dass es zu dieser Fläche keine Alternativen gebe. Erst dann würde diese Nutzung für die Fläche genehmigt werden.

Mit der Lage zeigten sich die Politiker nicht vollends glücklich. Eine besser erreichbare Stelle näher am Ort wäre den Ausschussmitgliedern lieber. Die Stadt prüft noch Alternativen. Klee machte aber auch den Charme des Areals deutlich. „Wir hätten endlich mal Fläche, die wir entwickeln können.“ Dort könnte ein Sport- und Freizeitpark mit Angeboten für unterschiedlichste Sportler entstehen.

Forderung: Andere Sportarten nicht aus dem Blick verlieren

Doch in dieser Sache zeigten sich die Politiker noch zurückhaltend. So ein Freizeitpark sei eine Option. „Aber vorrangig ist die Sanierung der Plätze“, sagte unter anderem Bernd Lommetz (FDP). „Schön“, so Michael Smeets (CDU), „dass etwas für den Sport passiert.“ Er betonte aber auch, dass man nun nur etwas für die Fußballer tue und die anderen Sportler der Stadt nicht aus den Augen verlieren dürfe.