Nachdem Wahlplakate von SPD, Grünen und Linken mit Aufklebern der CDU beklebt worden sind, haben die Christdemokraten den Verantwortlichen gefunden. Offenbar war der junge Mann am Wochenende mit Freunden aus der Jungen Union in Kempen unterwegs.

Kempen. Bereits einen Tag nach Bekanntwerden der Aufkleberaktion an Wahlplakaten in Kempen hat die CDU den Übeltäter ausfindig gemacht. Nach Angaben des Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk handelt es sich um einen jungen Mann, der nicht in der Jungen Union (JU) oder CDU des Kreisverbandes Viersen aktiv ist. Nach Informationen der WZ handelt es sich um ein JU-Mitglied aus einer anderen Region. Offenbar war der Mann am Wochenende mit Bekannten aus der Jungen Union Kempen auf dem Altstadtfest unterwegs. Nach dem Genuss von Alkohol sei es dann dazu gekommen, dass die Aufkleber mit der Aufschrift „Rot-Rot-Grün verhindern! Beide Stimmen CDU“ auf den Plakaten von SPD, Grünen und Linken gelandet sind.

Der Täter hat sich bei den Parteien entschuldigt

Wie der CDU-Kreisvorsitzende mitteilt, hat sich der junge Mann bei den Vertretern der Christdemokraten entschuldigt. Ebenso habe er eine E-Mail mit einer Entschuldigung an die Vertreter der Parteien geschickt, die von der illegalen Klebeaktion betroffen waren. Die anderen Parteien bestätigten der WZ den Eingang einer entsprechenden Mail – so zum Beispiel Christoph Saßen, Kreissprecher der Linken: „Wir haben die Entschuldigung erhalten.“ Für die Linken sei die „ausgesprochen dumme Aktion“ damit erledigt. Ebenso für die Grünen, wie Landtagskandidat René Heesen aus Kempen auf Anfrage bestätigt. Kempens SPD-Vorsitzender Jürgen Pascher werde die Anzeige des Ortsverbandes zurückziehen, wie Marcus Optendrenk mitteilte. Pascher hingegen teilte auf WZ-Anfrage am Dienstagabend mit, dass davon noch keine Rede sei. Er werde sich zunächst mit der Polizei in Verbindung setzen, wie mir der Sachbeschädigung weiter verfahren wird.

Die Aufkleber, die nach Angaben der CDU für die eigenen Plakate bestimmt sind, hat der Übeltäter selbst von den Werbeträgern der anderen Parteien am Buttermarkt entfernt. Das teilte er den Vertretern von SPD, Grünen und Linken in der Entschuldigungs-Mail mit.