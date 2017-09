In der Abtei Mariendonk werden auch Kranke betreut. Eine weitere Aufgabe der Schwestern ist die Handarbeit.

Mülhausen. „Ora et labora“, so lautet eine der wesentlichen Regeln des Heiligen Benedikts. Und diese beherzigen die Benediktinerinnen der Abtei Mariendonk in Mülhausen. Sie arbeiten unter anderem in ihrer Verwaltung, in der Küche, der Wäscherei, im Garten, der Gästebetreuung, im Klosterarchiv, im Lädchen und früher sogar in der Landwirtschaft.

Einige der Arbeiten werden für das Kloster und seine Bewohnerinnen erledigt, andere dienen dazu, Geld zu verdienen. In dieser Folge der Serie über die Abtei stellen wir die Infirmarin (Krankenpflegerin), Schwester Felicitas, und die Leiterin der Stickerei, Schwester Petra, vor.

Schwester Felicitas (45) lebt seit 2008 in Mariendonk. Zuvor hat sie im belgischen Wallfahrtsort Banneux am Pilgerempfang gearbeitet. „Der Glaube spielte schon früher eine Rolle bei mir. Aber nach stillen Tagen hier in der Abtei, wurde mir klar: Das ist es.“ Als Novizin sei sie gefragt worden, ob sie in der Krankenpflege arbeiten möchte, da sich dort eine Vakanz aufgetan hatte. Im weltlichen Leben hatte Schwester Felicitas in Münster Sozialpädagogik studiert. Aber sie konnte es sich vorstellen. Und wie es sich später herausstellte, hatte sie auch „ein Händchen dafür“.

Ausbildung im Krankenhaus in Lobberich

Schwester Felicitas absolvierte am Krankenhaus in Lobberich eine einjährige Ausbildung zur Krankenpflegehelferin. „Die dreijährige Ausbildung wäre für meine Bedürfnisse zu speziell gewesen“, sagt sie.

Bei der Arbeitskleidung hat sie sich bis auf den weißen Schleier der Novizin nicht von den anderen Azubis unterschieden. Die ihr zunächst abwartend gegenüber gestanden hätten, doch das Verhältnis sei dann gut gewesen. Bei den Patienten war das etwas anderes. „Es gab welche, die sich gefreut haben, dass endlich wieder eine Nonne im Krankenhaus ist. Schließlich waren dort früher Franziskanerinnen.“ Manche hätten sie auch als gutes Omen für eine Operation gesehen.

Während ihrer Ausbildung hat Schwester Felicitas das Rüstzeug erhalten, das sie für ihre krankenpflegerische Arbeit an ihren Mitschwestern braucht: Wundversorgung sowie Medikamentenverteilung nach Anordnung des Arztes, subkutane Spritzen setzen, Kontrolle über die Hausapotheke sowie darüber zu entscheiden, ob eine Mitschwester zum Arzt muss oder sie ihr mit ihren Mitteln helfen kann.

„Ein Notruf im Gottesdienst kann ein Gottesdienst sein.“ So definiert Schwester Felicitas ihre Arbeit. Dieser Notruf befreit sie dann auch von Gebeten oder gestattet ihr, den Gottesdienst zu verlassen. „Gebet und Meditation kann ich nachholen.“ Neben den üblichen Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Bluthochdruck hat die Schwester aber auch aufgrund der Altersstruktur mit Pflegebedürftigen zu tun.