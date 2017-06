Beim Young Masters Turnier der Grundschulen traten 1800 Schüler an. Die Teams gaben sich vor allem tierische Namen.

St. Hubert. Wenn sich die Berglöwen und die Gorillas gegenüber stehen oder die „Holzböcke“ auf die Tiger treffen, weiß man nicht so recht, was passiert, zumal sie sich im Wechsel ständig hinterherlaufen. Mit einer Treibjagd hatte dies aber überhaupt nichts zu tun. Diese Namen hatten sich Grundschulklassen gegeben, die jetzt beim 31. Young Masters des FC St. Hubert mitmachten. An drei Tagen wurde der Rasen an der Stendener Straße ganz schön „beackert“. Von den Spielern genauso wie von den Fan-Gruppen, die am Rand der vier Kleinspielfelder standen.

Hülser Grundschule nutzte das Turnier für ein Kunstprojekt

Monatelang hatten sich die Kinder nicht nur auf den Sportplätzen oder in den Turnhallen, sondern auch in den Klassen auf dieses Außen-Event vorbereitet. So hatten beispielsweise Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule aus Hüls in einem Kunstprojekt passende Schilder für die Fangruppen hergestellt. Mit Bären drauf und lodernden Flammen am Rand. Die Jungs und Mädels starteten nämlich als die „Feuer-Bären“.

„Geht da richtig zwischen, lasst euch nichts gefallen“, spornte Coach Bernd Fröchtenicht die „Berglöwen“ von der 2a der GGS Tönisberg entsprechend an. Kapitän Achilles war kurz vor der Begegnung gegen die „Feuer-Bären“ zuversichtlich: „Das schaffen wir.“ Er sollte Recht behalten. Knapp mit 1:0 schickte man die Bären vom Feld.

Das Event hatte mit dem Turnier der vierten Schuljahre begonnen. 29 Teams spielten in vier Gruppen gegeneinander. Gut drauf war das lebendige Elefanten-Maskottchen der Ele-Kicker (4a, katholische Grundschule Wiesenstraße, Kempen). Gemeint war Trainer Michael Verspai, der mit den Jungs und Mädels das vierte Mal teilnahm und immer einen vorderen Platz belegt hatte. Diesmal war es der 6. Rang. Im Endspiel der vierten Schuljahre setzten sich in einem Lokalderby die „Dolfi Allstars“ der katholischen St. Töniser Grundschule mit 3:0 gegen die „Rabenkicker“ (Corneliusstraße, St. Tönis) durch. Platz drei holten sich die „Taka-Tuka-Kicker“ der Kempener Astrid-Lindgren-Schule.

Ganze Familien feuerten den Nachwuchs an

Viele Eltern und Großeltern nahmen auch bei den zweiten Schuljahren ihre Schützlinge genau unter die Lupe. Wie Opa Paul Surkamp, der seinen Enkel Henk mit der Kamera begleitet hat. Der Achtjährige stand im Team „Marta‘s“ der GGS St. Hubert im Tor, machte seine Sache sehr gut. Ein Kleinspielfeld weiter hatten es sich die „Schnellen Tiger“ (2a, Astrid Lindgren-Schule Kempen) bequem gemacht. Mutter Anke und Onkel Peter hielten ein großes Transparent mit den Handabdrücken der Spieler hoch. Unter anderem waren auch auf dem Platz Laura, Kerim, Leonie und Edda gut zu erkennen. Wie außerdem die Feuerwölfe (2b, GGS St. Hubert). Die Wölfe waren unter die Vegetarier gegangen. Zur Stärkung gab es in einer Spielpause Erdbeeren und Melonen.