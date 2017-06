Fast einen Monat lang mussten die Grefrather auf ihren gewohnten Einkauf im Rewe-Markt Kroppen an der Schanzenstraße 52 verzichten. Denn seit dem 3. Juni war dieser wegen Renovierung geschlossen. Das ist jetzt vorbei. Morgen ab 7 Uhr bekommen die Kunden wieder ihre gewohnten Produkte – und mehr, verspricht Patrick Kroppen. Denn fast alles wurde umgebaut: Lager, Metzgerei und auch der Bürobereich gehören dazu. „Neu sind auch unsere Vollbedienungstheke für Fleisch und die ,heiße Theke’“, sagt Kroppen. Zur Wiedereröffnung verspricht er viele Sonderangebote, aber auch die Verköstigung von regionalen Produkten. Am Eröffnungstag sorgt ein „Spaß-Roboter“ für Unterhaltung und draußen vor dem Markt wird der Grill angeworfen.

Die vorbereitenden Arbeiten für das Bauprojekt haben gewissermaßen schon begonnen. Die Bronzefigur – das Eisläuferpaar –, die seit vielen Jahren auf der Wiese stand, die jetzt zum Bauplatz wird, ist bereits weggeräumt worden. Sie befindet sie sich derzeit – gut geschützt – in einer Lagerhalle des Bauhofes der Gemeinde. Wie der Flüsterer aus den bekanntlich gut informierten Kreisen erfuhr, gibt es keine Verpflichtung, die Bronzefigur nach dem Neubau wieder an gleicher Stelle aufzustellen. Es existiert auch kein fester Zeitplan. Das bedeutet dann wohl, dass Politik und Verwaltung ganz in Ruhe darüber nachdenken wollen, wo sich die Eisläufer in Zukunft wohlfühlen könnten.

An der Bahnstraße in Grefrath wird gebaut. Für eine Statue wird jetzt ein neuer Standort gesucht. Außerdem im Geflüster: Der Rewe-Markt eröffnet wieder.

Im Servicebereich hat sich ebenfalls etwa getan: So gibt es jetzt eine zusätzliche Kasse und zwei statt – wie bisher – einen Leergutautomaten. Auch die Bäckerei Stinges hat „aufgerüstet“. Die Besucher können dort in einem großen Außencafé Platz nehmen und außerdem hat die Bäckerei ab sofort sonntags geöffnet.

Mehr Platz und mehr Mitarbeiter

Die Veränderungen im Rewe-Markt Kroppen machen unter anderem einige Zahlen deutlich. Aus vorher 970 Quadratmetern Fläche sind jetzt 1400 geworden. Die Zahl der Mitarbeiter stieg ebenfalls. Es arbeiten jetzt fast 40 Menschen in der Filiale. Vorher waren es 32. Damit zur Wiedereröffnung morgen alles fertig ist und funktioniert, wird bis zur letzten Minute gearbeitet. Erst am Mittwochabend gegen 22 Uhr werden die letzten Artikel in die Regale eingeräumt. Noch kurz vorher waren die Handwerker im Haus, um letzte Arbeiten auszuführen, und draußen rollten die Lkw an, damit den Kunden zur Eröffnung das komplette Sortiment angeboten werden kann.

Humor bei „Kultur am Montag“

„Der kann das“ heißt der Titel einer Veranstaltung, bei der schlechte Laune auf der Bühne für ausgelassene Stimmung vor der Bühne sorgt. Der Akkordeon-Künstler Frank Grischek aus Hamburg kommt am Montag, 10. Juli, mit seinem Kabarett-Programm in die Grefrather Buchhandlung von Karl Groß und tritt damit in der beliebten Reihe „Kultur am Montag“ auf. In Zeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, der Klimakatastrophe und der folglich menschenleeren Fußgängerzonen bleiben auch die Hüte der Straßenmusiker häufig leer. Aus diesem Grund hat sich Grischek dazu entschlossen, die Kleinkunstbühnen zu stürmen. Gespielt wird Musette, Tango und Klassik sowie Folk. Neben seiner Musik bereiten auch seine schlechte Laune, sein staubtrockener Humor und seine stoische Miene höchstes Vergnügen. Wenn Frank Grischek von seinen Erfahrungen als Akkordeonist im Alltag berichtet, bleibt kein Auge trocken: ob mit übergroßem Instrument als Sechsjähriger im Gruppenunterricht, als Teenager in Schülerbands, als Zwanzigjähriger ohne Berufsaussicht auf der Straße oder ergrauter Familienvater. Dabei entschloss sich Grischek schon früh dazu, beruflich niemals etwas mit dem Akkordeon machen zu wollen. Sein zweites Soloprogramm ist die komisch-ernsthafte Liebeserklärung eines Miesepeters an ein verkanntes Instrument mit herzzerreißend schöner Musik. Das Akkordeon-Kabarett beginnt am 10. Juli um 20 Uhr, Einlass ist an der Hohe Straße 25 um 19.15 Uhr. Karten sind nur im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro erhältlich. Weitere Infos gibt es im Internet: