Der Vertrag zwischen VRR und Nordwestbahn läuft noch bis Dezember 2025. Vertraglich geregelt ist beispielsweise, mit wie viele Wagen die Züge wann unterwegs sein sollten. Es werden „einige wenige einfache und doppelte Fahrten in der Nebenverkehrszeit“ gefordert. In der Hauptverkehrszeit sollten drei Wagen für die Fahrgäste bereitstehen.

Neben Verspätungen und Zugausfällen ist es in jüngster Vergangenheit zu Problemen bei den Anzeigen am Gleis gekommen. Zum Beispiel kommt es vor, dass auf der digitalen Anzeige in Kempen eine Verspätung gemeldet wird, der Zug dann aber doch – früher als zuvor angezeigt – einfährt. Die Nordwestbahn hatte auf Nachfrage erklärt, dass sie ihre Informationen bis zu einer gewissen Schnittstelle weiterleitet, für die Anzeige am Gleis sei dann die Deutsche Bahn zuständig.