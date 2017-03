NEW-Bus nimmt Kempener Kindergartenkinder nicht mit

Für 13 Kinder und zwei Erzieherinnen der Kita Spatzennest nahm kürzlich ein Ausflug in Süchteln ein unerwartetes Ende.

Kempen/Süchteln. Ein unerwartetes Ende hat vor einigen Tagen ein Ausflug von Kindergartenkindern des Kempener „Spatzennestes“ gefunden. Zwei Erzieherinnen wollten mit 13 Kindern die Süchtelner Orthopädie-Klinik des LVR besichtigen. Sie fuhren von Kempen aus mit dem Bus dorthin, mussten aber am Busbahnhof Süchteln von der Linie 066 in die Linie 083 umsteigen.

Und damit gingen die Probleme los. Kinder und Erzieherinnen mussten rund 15 Minuten warten. Da es regnete, stellten sie sich in einem Wartehäuschen unter. Der Bus kam dann pünktlich an. Aber: „Der Bus fuhr einfach an uns vorbei“, schreibt Spatzennest-Leiterin Angelika Hüskes in einem Brief an das Mönchengladbacher Unternehmen NEW, das die Buslinie betreibt.

Hinweis einer Erzieherin an den Busfahrer war erfolglos

Der Bus habe dann an einer Straßenmündung – außerhalb des Busbahnhofes – angehalten, um eine Dame aussteigen zu lassen. Eine Erzieherin habe noch versucht, den Busfahrer darauf hinzuweisen, dass die Kinder mitfahren wollten. Der Fahrer habe aber die Türen geschlossen und sei weitergefahren. „Wir konnten erkennen, dass für jedes Kind noch ein Sitzplatz frei war“, sagt Hüskes. Die Erzieherinnen entschieden schließlich, mit den Kindern unverrichteter Dinge zurück nach Kempen zu fahren.

NEW: Kinder haben rund 25 Meter vom Bussteig entfernt gewartet

Bei der NEW sieht man hingegen kein fehlerhaftes Verhalten des Busfahrers der Linie 083. „Nach den uns vorliegenden Schilderungen können wir daher die von Ihnen geschilderte Beschwerde nicht nachvollziehen“, schreibt NEW-Pressereferentin Daniela Veugelers als Antwort auf eine WZ-Anfrage. Der Busfahrer und ein Fahrgast hätten übereinstimmend berichtet, dass die Kinder nicht am Bussteig der Linie 083, sondern an der „rund 25 Meter“ entfernten Wartehalle der Linie 074 gestanden hätten. Für den Fahrer der Linie 083 sei deshalb nicht ersichtlich gewesen, dass die Gruppe in seinen Bus einsteigen wollte, heißt es in der NEW-Stellungnahme weiter. Eine ungebremste Durchfahrt, wie im Brief der Kita-Leiterin geschildert, an einem Haltesteig des Busbahnhofs Süchteln sei insofern ungewöhnlich, da am Busbahnhof meistens Fahrgäste aussteigen wollten.

Im Beschwerdebrief machte Angelika Hüskes deutlich, dass es der einzige Wunsch der Kita sei, die Kosten für die bereits gekauften Fahrkarten von 23,50 Euro erstattet zu bekommen. Außerdem hätten sich die Erzieherinnen über die Erstattung von zusätzlichen 19,50 Euro gefreut. So viel hat die Ladung Kakao gekostet, die die Damen den Kindern während der Wartezeit auf den Bus für die Rückfahrt nach Kempen spendiert haben. Aus beiden Wünschen wird nichts – die NEW wird keine Kosten erstatten.