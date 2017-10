Krefeld/Kreis Viersen. 24 Unternehmer aus Krefeld und dem Kreis Viersen repräsentieren in den kommenden vier Jahren den Handelsverband Nordrhein-Westfalen Krefeld-Kempen-Viersen als Mitglieder der Delegiertenversammlung. Sie sind das Bindeglied zwischen Verband und den Geschäften vor Ort. Umgekehrt sollen sie das Know-how in den Verband bringen, um die aktuellen Themen der Unternehmen in die Öffentlichkeit tragen zu können. Neben Händlern sind auch Dienstleister, Gastronomen und Werberinge in der Delegiertenversammlung vertreten.

Neu gewählt wurden unter anderem Markus Jungbluth (Gartencenter Pötschke, Willich), Stefan Robben (Robben Fashion Group, St. Tönis) und Carsten Zielke (Edeka Zielke, unter anderem Willich).

In der konstituierenden Sitzung haben die Vorstandsmitglieder des Handelsverbandes ihren Vorsitzenden sowie seine beiden Stellvertreter für die kommenden vier Jahre neu gewählt. Als Vorsitzender wiedergewählt worden ist Hartmut Janßen (Janßen Tabak und Genuss, Krefeld). Als Stellvertreter ebenfalls bestätigt wurde unter anderem Rainer Höppner (Mode Höppner, Schiefbahn). Neues Mitglied im siebenköpfigen Verbandsvorstand ist Markus Hoffmanns (Rewe Hoffmanns, Fischeln). Aus Kempen sitzt Michael Scharfenberg vom gleichnamigen Autohaus im Gremium.