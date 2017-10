Autofahrer, die auf dem Kempener Außenring zwischen St. Huberter Straße und Industriering unterwegs sind, können derzeit beobachten, wie ein großer Bau nahezu täglich wächst. Die Rede ist von der Gewerbebaustelle mit der Adresse Erkesweg, wo das St. Töniser Unternehmen Hefe van Haag seinen neuen Firmensitz baut. Mitte Mai war Spatenstich auf dem rund 46 000 Quadratmeter großen Gelände neben der Kempener Absatzzentrale.

Und beim aktuellen Baustand kann man die Dimensionen des neuen Hefe-van-Haag-Produktions- und Logistikstandort schon bestens erkennen. Der Zulieferer für Bäckereibetriebe investiert in Kempen nach eigenen Angaben rund 14 Millionen Euro. Das Familienunternehmen plant die Fertigstellung des Neubaus in Kempen für Mitte nächsten Jahres. Dann soll nach mehr als 40 Jahren der Umzug vom St. Töniser Tempelsweg nach Kempen folgen. Rund 150 Arbeitsplätze und damit auch die Gewerbesteuerzahlungen gehen künftig nach Kempen. Ein Aspekt, der in der Tönisvorster Politik für Diskussionsstoff gesorgt hatte.

In der Nachbarstadt hatte sich aber kein geeignetes Grundstück für einen Hefe-van-Haag-Neubau gefunden. Der Neubau ist aus Sicht des Unternehmens nötig, um sich erweitern zu können. tkl