Die Abgeordneten aus dem Kreis Viersen stellen nun die Weichen für die Fraktionsarbeit im Bundestag.

Kreis Viersen. „Ich bin nach wie vor geschockt.“ So fasste SPD-Bundestagsabgeordneter Udo Schiefner seine Gemütslage am Tag nach der Wahl zusammen. Bundesweit liegt „seine“ SPD nur noch knapp über 20 Prozent. Im Kreis Viersen sieht es mit 22,3 Prozent der Zweitstimmen nicht viel besser aus. Er und seine Genossen hätten es nicht geschafft, den Leuten zu erklären, dass ein echter Regierungswechsel nur mit der SPD möglich sei, so Schiefner.

Persönlich war der Kempener gestern erleichtert, dass er seine Arbeit in Berlin fortsetzen kann. Über den NRW-Listenplatz 11 schafft der 58-Jährige es wieder ins Parlament. Die Liste zog letztlich bis Platz 17.

Gestern Mittag machte er sich auf den Weg nach Berlin – direkt in die Opposition. „Dass die SPD sich nun in die Opposition begibt, halte ich für richtig“, sagt Schiefner. Mit diesem Ergebnis gehörten die Sozialdemokraten nicht in die Regierung – das sei der Wille des Wählers. „Und durch diese Entscheidung werden wir der AfD nicht als stärkste Oppositionspartei das Feld überlassen.“ Kritik am Rückzug der SPD lässt Schiefner nicht stehen: „Es kann doch nicht sein, dass die Sozialdemokraten immer den Konservativen aus der Patsche helfen und eine Große Koalition eingehen.“ Die Kanzlerin sei jetzt mit Blick auf eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP am Zug.

Schiefner persönlich strebt in der neuen Legislaturperiode einen Posten im Haushaltsausschuss an. Derzeit ist er dort Stellvertreter. Weitermachen will er im Petitions- und Verkehrsausschuss. „Ich muss jetzt aber abwarten, wie sich unsere Fraktion aufstellt und wie die Ausschüsse zusammengesetzt werden“, so Schiefner, der auch Mitglied des SPD-Fraktionsvorstands ist.

Am Montagmittag hat er mit dem CDU-Kreisvorstand die Wahlkampf-Bilanz gezogen, am Nachmittag ging es dann schon mit dem ICE nach Berlin: Einen Tag nach der Wahl war Uwe Schummer (CDU) immer noch „mittelmäßig deprimiert“. Sein gutes Abschneiden im Kreis Viersen, wo er bei den Erststimmen trotz Verlusten fast 48 Prozent holte, freut ihn zwar: „Permanente Arbeit vor Ort lohnt sich.“ Dagegen hatte er nicht damit gerechnet, dass die CDU/CSU bundesweit auf nur 33 Prozent abstürzen könnte.

Schummer ist erleichtert, dass der Wahlkampf zu Ende ist

Und auch das starke AfD-Ergebnis bereitet ihm weiter Bauchschmerzen – auch wenn die Sache im Kreis Viersen noch glimpflich ausgegangen sei. „Bei Themen wie Innere Sicherheit und Flüchtlinge müssen wir Antworten geben“, fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete. Eine „Flüchtlings-Obergrenze“, wie von der CSU immer wieder ins Gespräch gebracht, werde es aber nicht geben: „Die sieht das Grundgesetz beim Asyl nicht vor.“