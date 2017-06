Bewachsene Dächer haben viele Vorteile. In Kempen wird das Thema nicht offensiv angegangen, kritisiert der Naturschutzbund. Ein Experte erklärt die Vorteile.

Kempen. Der Naturschutzbund (Nabu) in Kempen fordert, dass mehr Gebäude begrünte Dächer bekommen. „Was man der Natur unten wegnimmt, muss man ihr oben zurückgeben“, zitiert Hans Palm vom Nabu den Architekten und Künstler Friedrich Hundertwasser. Als Palm nachgefragt habe, ob die Stadt bei Neubauten mit gutem Beispiel vorangehen wolle, sei er „abgewimmelt“ worden.

Nabu: Stadt schreibt wegen der Kosten keine Gründächer vor

„Das Problem ist, dass die Stadt diese Art der Begrünung vorschreiben könnte, es aber nicht tut“, so Palm. Gerade im Gewerbegebiet hätte so ein Ausgleich für die asphaltierten Flächen geschaffen werden können. „Auch bei ihren eigenen Neubauten könnte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen, macht es aber nicht“, sagt Palm.

Stadtsprecher Christoph Dellmanns bestätigt, dass es in Kempen kein Gebiet gibt, in dem eine Dachbegrünung vorgeschrieben wird. Mitte der 90er Jahre habe man sich bereits bei der Planung des ersten Gewerbegebiets jenseits des Seldergrabens mit der Thematik beschäftigt. „Es sollte ein grünes Gewerbegebiet entstehen“. Der Bebauungsplan habe entsprechend umfangreiche Vorschriften zur Begrünung der Grundstücke enthalten. Auf eine Vorschrift zur Dachbegrünung sei aber verzichtet worden, „insbesondere wegen der damit verbundenen erhöhten Anforderungen an die Statik der Dächer und der entsprechend höheren Kosten.“

Über die Niederschlagsgebühr kann gespart werden

Eine Antwort, die Hans Palm vom Naturschutzbund so nicht stehen lassen will. Schließlich könnten Bauherren Geld einsparen, da die Stadt indirekt über die Abwassergebühr fördert. Grundlage bei der Gebühr für das sogenannte Niederschlagswasser ist hier die Quadratmeterzahl der überbauten Fläche. Pro Quadratmeter fallen in Kempen 0,75 Euro jährlich an. Wer sein Dach laut Satzung „nach den Regeln der Technik“ begrünt, kann 50 Prozent pro Quadratmeter einsparen.

Experte: Gründächer haben viele Vorteile, keine Nachteile

Außerdem darf mehr Fläche bebaut werden: Wer zehn Quadratmeter Gründach hat, darf zehn Quadratmeter mehr Fläche seines Grundstücks bebauen. Andere Städte gehen weiter. Hamburg erstattet Privatpersonen beispielsweise 40 Prozent der Kosten für ein Gründach.

Vorraussetzungen

Formen In der Regel können alle Dachkonstruktionen begrünt werden, Eine ausreichende Tragfähigkeit und eine wurzelfeste Dachabdichtung vorausgesetzt. Ein extensives Gründach ist kostengünstig, leicht und erfordert wenig Pflege. Es eignet sich besonders für Gebäudetypen mit geringer Tragfähigkeit wie Garagen und Gewerbeimmobilien. Intensivbegrünungen verwandeln das Dach eines Gebäudes in eine nutzbare Gartenlandschaft mit Rasen, Stauden, oder sogar Bäumen. Die Kosten für intensiv begrünte Dächer sind insgesamt höher als bei den anderen Begrünungsarten.

Ein Kempener Experte für Dachbegrünung ist Josef Langels. Sein Dachdeckerbetrieb H und L ist eines der Gebäude im Gewerbegebiet mit einem grünen Dach. Die Vorteile seien vielfältig. „Es bietet einen natürlichen Wasserrückhalt“, sagt Langels. Da das Wasser nicht ungebremst in den Kanal fließt, erlässt die Stadt auch einen Teil der Abwassergebühren. Weitere Vorteile laut dem Experten: „Im Sommer ist es nicht so warm und im Winter muss man nicht so viel Heizen.“