Der Kulturausschuss sprach sich für den Namen Industriebahnstraße aus. Entschieden wird aber im Hauptausschuss.

Kempen. Bei der Benennung der Straße zwischen Verbindungsstraße und den Bahngleisen gab es nun im Kulturausschuss einen Alternativvorschlag zur Dr.-Luft-Straße. In einem Bürgerantrag sprachen sich die Kempener Werner Beckers, Hans Kaiser und Manfred Rehnen für den Namen Industriebahnstraße aus – und bekamen dafür im Kulturausschuss auch eine deutliche Mehrheit von zehn zu fünf Stimmen. Auf dem Areal in Bahnhofsnähe entsteht ein neues Wohngebiet. Zur Begründung im Bürgerantrag heißt es, dass der Name Industriebahnstraße einen „allgemeingültigeren Aspekt in der Geschichte der Stadt Kempen“ berücksichtige. Denn die Industriebahn, auch „Schluff“ genannt, war seit 1872 Nebenbahn zur Staatsbahnstrecke, für die der Bahnhof Kempen gebaut wurde.

Der Schluff kreuzte die Straße, die nun benannt werden soll

Die Schluff-Strecke bildete einen Kreis und führte unter anderem von Krefeld nach Hüls und St. Hubert, Kempen, Oedt, Viersen und St. Tönis. Es gab Personen- und Güterverkehr. Heute kann man mit dem Schluff in noch zwischen St. Tönis und Hülser Berg fahren.

In Kempen kreuzte der Schluff die Hülser Straße und die Straße, für die man nun einen Namen sucht. Dahinter – in der heutigen Lagerhalle der Firma Pegels – stehe heute noch die Laderampe, an der das Gleis der Industriebahn vorbeikam, erklären die Antragsteller. Der Schluff habe wesentlich zur Bedeutung Kempens als Eisenbahnknotenpunkt beigetragen und den Wohlstand der Stadt und ihres Umlands gefördert. Einer Stadt wie Kempen sollte es darum gehen, ihr reiches geschichtliches Erbe im Gedächtnis zu behalten. Die meisten Bürger wüssten heute gar nicht mehr, dass der Schluff einmal durch die Stadt gefahren sei.

Dass die Industriebahn in der Stadt mit einem Straßennamen gewürdigt werden soll, konnten sich viele Kulturpolitiker quer durch die Fraktionen anschließen.

Aus allen Fraktionen gab es zunächst aber viel Lob für den 1999 verstorbenen Mediziner Dr. Günther Luft. Heinz Wiegers (SPD) verbindet – wie viele Kempener – schöne Erinnerungen mit dem Arzt. Doch Wiegers stellte die Frage des Standortes in den Vordergrund. Eine Dr.-Luft-Straße könnte es an anderen Stellen in der Stadt geben – eine Industriebahnstraße nur dort. Der Name Dr.-Luft-Straße sollte aber auf der Prioritätenliste für zukünftig zu benennende Straßen ganz oben stehen, sagte unter anderem Ute Straeten (Grüne). Dafür könnte das neue Baugebiet im Kempener Westen eine Möglichkeit sein.

Für den Bereich Bahnhof sei der Name Industriebahnstraße passend, befand auch Udo Kadagies (Freie Wähler Kempen). Und Günter Solecki (Linke) berichtet von persönlichen Erinnerungen an den Schluff, die wahrscheinlich auch viele Kempener hätten. Kritik gab es von Seiten der SPD und der FWK an der Vorlage der Verwaltung zum Namensvorschlag der Dr.-Luft-Straße. Ihm wäre lieber gewesen, man hätte es etwas mehr über das Leben des Arztes erfahren, sagte Udo Kadagies.

In den Reihen der CDU gab es unterschiedliche Meinungen

Bürgermeister Volker Rübo hatte einleitend erklärt, dass die Verwaltung an ihrem Vorschlag der Dr.-Luft-Straße festhalte. Dort entstehe ein reines Wohngebiet, aber der Name Industriebahnstraße suggeriere einen industriellen Standort. Die Industriebahn sei dort nicht mehr sichtbar. „Die Anwohner können sich damit vielleicht weniger identifizieren“, so Rübo. Zudem sieht er eine Verwechslungsgefahr mit der Kleinbahnstraße und dem Industriering Ost. Für die Benennung nach Dr. Günther Luft spreche, dass dieser nicht nur ein guter Arzt gewesen sei, sondern die Kinderheilkunde nach vorne gebracht habe.

Alternativvorschläge, zum Beispiel eher den Begriff „Schluff“ in den Straßennamen aufzunehmen oder „An der Industriebahn“ wurden dann nicht weiter verfolgt.

Teile der CDU und die FDP sprachen sich für den Namen Dr.-Luft-Straße aus. Andere CDU-Vertreter sprachen sich für die Industriebahnstraße aus. Josef Lamozik, Ina Germes-Dohmen und zwei weitere Christdemokraten stimmten für den Bürgerantrag.

Der Kulturausschuss ist nur ein vorberatendes Gremium. Die Entscheidung fällt der Haupt- und Finanzausschuss. Da dort andere CDU-Vertreter sitzen, könnte die Entscheidung bei einem geschlossenen Votum von CDU und FDP doch noch für die Dr.-Luft-Straße ausfallen. Der Ausschuss tagt laut Verwaltungsvorlage am Dienstag, 28. März.