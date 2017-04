Martin Lersch, geboren 1954 in Mönchengladbach, ein Enkel des Arbeiterdichters Heinrich Lersch, studierte von 1971 bis 1973 Design an der Fachhochschule Niederrhein Krefeld. Anschließend bis 1976 Illustration an der Folkwangschule Essen. Er erhielt mehrere Stipendien (zum Beispiel 1980 vom Deutsch-F³ranzösischen Jugendwerk). Lersch wohnte längere Zeit in Frankreich. Er ist Zeichner, Illustrator und Maler, betätigte sich auch in den Bereichen Bühnengestaltung, Buchproduktion und Musik-Performance (Klarinette, Gitarre, Elektronikinstrumente und Kinderspielzeug). Lersch lebt mit seiner Frau, der Mezzo-Sopranistin Gesine Lersch-van der Grinten, in Goch.