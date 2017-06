Die Vorfreude auf die Sommermusik im Juli an der Burg steigt. Außerdem: Die Kirmes beginnt heute. Und: An der Ellenstraße bahnt sich ein Abschied an. Devin Percell, Global Sales Manager vom Gitarrenbauer Breedlove aus Oregon (l.), hat Eppi Funken vom Musikhaus Funken eine extra für ihn angefertigte Gitarre überreicht. Voller Vorfreude auf die Sommermusik an der Kempener Burg im Juli (v.l.): Günter vom Dorp (musikalischer Berater), Christian Alberts (Verkehrsverein Kempen, VVK), Dirigent Alexander Steinitz aus Salzburg, Gunnar Nienhaus und Markus Kirschbaum (beide als Sponsorenvertreter der Sparkasse), Irmgard Fander (Catering), Jürgen Hamelmann (VVK), Bürgermeister Volker Rübo, Claudia Straeten (Weinhaus Straeten) und Heinz-Josef Rox, Vorsitzender des Verkehrsvereins. Im Hintergrund ist das Franziskanerkloster zu sehen. Devin Percell, Global Sales Manager vom Gitarrenbauer Breedlove aus Oregon (l.), hat Eppi Funken vom Musikhaus Funken eine extra für ihn angefertigte Gitarre überreicht. Kempen. Der Maestro aus Salzburg brachte – ohne dass sein Europäisches Festival Orchester den ersten Ton gespielt hat – stimmlich österreichischen Charme und Internationalität nach Kempen. Gut vier Wochen vor seinem Gastspiel zur „Sommermusik an der Kempener Burg“ reiste Dirigent Alexander Steinitz an, um gemeinsam mit der Stadtspitze und dem Verkehrsverein (VVK) als Veranstalter noch einmal die Werbetrommel zu rühren. „Hier ist es mindestens so schön wie in Salzburg“, begrüßte ihn in dieser Woche gut gelaunt und mit niederrheinisch-fröhlichem Selbstbewusstsein Heinz-Josef Rox, der Vorsitzende des VVK. Orchester ist Freiluft-erfahren Alexander Steinitz wird am 22. Juli ab 20.30 Uhr die Sommernacht nicht nur dirigieren, sondern auch moderieren, die Stückauswahl der Strauss-Dynastie zu „Best of Johann Strauss“ präsentieren. Ein Schwerpunkt werde die Operette „Die Fledermaus“, außerdem werden Walzer und Polka die musikalische Abfolge bis Mitternacht bestimmen. Das 50 Musiker umfassende Orchester ist Freiluft-Veranstaltungs-erprobt. Anders als am Schloss Rheydt muss es in Kempen aber nicht auf herumstolzierende Pfaue Rücksicht nehmen. Mit elektronischer Verstärkung soll das Konzert auf der Wiese ein Klangerlebnis wie im Konzertsaal ermöglichen. Günter vom Dorps „Unruhestand“ Mit Klangerlebnissen kennt er sich aus: der Mönchengladbacher Günter vom Dorp, 66, bekannt unter anderem als Hörfunkmoderator des WDR. In Kempen fungiert er als musikalischer Berater der Sommermusik. Seit drei Wochen, verriet er am Rande der Pressekonferenz zum Klassik-Festival, sei er im Ruhestand. Na, jedenfalls so fast. Denn der Termin für die nächste Radiosendung stehe schon fest. Dann spricht man wohl eher vom Unruhestand. Altstadt-Geflüster Kempener sind Klassik-verliebt Bürgermeister Volker Rübo freut sich schon sehr auf die Sommermusik. Er lobt das Kempener Publikum als Klassik-verliebt und -diszipliniert und dankt dem VVK ausdrücklich für den zu leistenden Aufwand, den ein solches Event mit sich bringt. 90 Prozent der Karten für den Samstagabend sind bereits verkauft, lediglich 140 liegen noch an der Vorverkaufskasse (Infos und Preise unter verkehrsverein-kempen.de).

Nichts mehr zu machen ist bei Max Giesinger. Sein Konzert am Freitagabend, 21. Juli, ist ausverkauft, obwohl schon Plätze aufgestockt wurden. 1700 Zuhörer kommen. Viele junge Besucher werden erwartet. „Wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können“, sagt Heinz-Josef Rox. Er freut sich, dass der Künstlerzuschlag so früh geklappt hat, denn Giesingers Hits „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und „Roulette“ werden zurzeit rauf und runter gespielt. Rox: „Glück gehabt! Heute wäre er fast doppelt so teuer.“ Er hofft, das Giesinger am Konzertabend so viel Zeit mitbringt, dass ein paar Selfies mit den Fans möglich sein werden. Beim Kirmesaufbau ganz vorne Von Selfies zum Selbstfahrer und damit die Überleitung zur Sommerkirmes. Sie ist – auch mit viel Musik – in der Stadt. Schon am vergangenen Mittwoch wurde fleißig aufgebaut, seit heute dreht man sich in Kempen im Kreis, schaukelt oder nimmt in Gondeln Fahrt auf. Auf dem Buttermarkt saßen die Besucher des Eiscafés Brustolon und des Marktgrills am Aufbautag in der ersten Reihe: Während sie Kaffee, Eis und Pommes zu sich nahmen, beobachteten sie alle Handgriffe der Schausteller-Teams. Das sieht man eben auch nicht alle Tage. Auf dem Buttermarkt lädt wieder Krammeyers „Big Monster“, der Riesenpolyp, zu familientauglichen, aber auch flotten Runden ein. Gleich daneben steht Mainkas Raupe, die seit Generationen ihren Charme hat und schon ungezählte Besucher jeden Alters zusammengeführt hat. Musik inklusive. Häppchen und Wein zur Gala Zusammenführen - das ist das Stichwort, um noch einmal kurz zur Sommermusik im Juli auf der Burgwiese zurückzukommen. Vor der Gala mit „Best of Johann Strauss“ wird es ein sogenanntes „get together“ geben. Dann reicht Feinkost Fander kleine Gaumenschmeichler und das Weinhaus Straeten die passenden Weine dazu. „Wein und Häppchen – das gehört dazu“, betonte Heinz-Josef Rox vom Verkehrsverein. „Was nützt die Kunst, wenn man nichts im Bauch hat.“