Neue Notbeleuchtung, Umsetzung der Brandschutzvorgaben, das sind die vorherrschenden Themen der Sanierung. Und dazu ausreichend Stromkapazität, dass alle technischen Neuerungen der vergangenen 30 Jahre – wie beispielsweise Computer und Drucker – ausreichend mit Strom versorgt werden. Das hieß und heißt: Alles an Elektrik musste raus, auch veraltete Verteilerkästen, und wurde und wird durch neue, zeitgemäße Schaltkästen ersetzt. „Zunächst nur im Erdgeschoss und im Keller“, betont Bähner, selbst gelernter Elektriker. Er schätzt, dass bisher mehrere Kilometer Leitungen verlegt worden sind. Und ein Ende ist nicht abzusehen, da in den nächsten Jahren die nächsten Geschosse und damit auch die Stadtbibliothek ebenfalls auf den neuesten elektrotechnischen Stand gebracht werden sollen.

Vor allem die Elektriker wurden immer wieder überrascht: Die Leitungen lagen irgendwo in der Wand und waren nicht immer fachmännisch verlegt, beziehungsweise verbunden. „Und es gab keine Pläne, nach denen wir uns richten konnten“, so Friese, die darauf hinweist, dass die letzte Sanierung vor 30 Jahren war.

Kempen. Aussagen, wann das Kempener Museum saniert sein wird, möchte Kulturamts- und Musuemsleiterin Elisabeth Friese nicht mehr machen. Zu oft hat sie das Gesagte wieder zurücknehmen müssen. Erst vor kurzem hatte sie gehofft, dass Beleuchtung und Putz an den Wänden des Kreuzgangs ein Weihnachtsgeschenk werden würden. Jetzt hofft sie, dass es im April soweit sein wird. Im WZ-Gespräch erläutern Friese und Haustechniker Christian Bähner, was bisher im Museum geschehen ist und wie es weiter gehen soll.

Eine Herausforderung in den ersten Monaten der Arbeiten im Kreuzgang war laut Friese die Aufrechterhaltung des kulturellen Betriebes. Sprich: Die Veranstaltungen mussten berücksichtigt werden. „Da hieß für uns: Vor jedem Termin den Dreck wegzuräumen, sauber zu machen und abzusichern. Damit unsere Gäste möglichst wenig von den Arbeiten mitbekamen“, so Friese.

Sie ist froh, dass in der Paterskirche 70 Prozent der Notbeleuchtung sowie Scheinwerfer bereits vorhanden waren. Der Rest mit neuen Scheinwerfern folgt zurzeit. Sie habe oft bei Konzerten gebangt, „dass das Licht ausfällt und die veraltete Notbeleuchtung nicht ausreicht“. Diese Sorge sei sie nun los.

Wie sieht der Zeitplan für das weitere Vorgehen im Kulturforum aus? Dazu schreibt Stadtsprecher Christoph Dellmans auf Anfrage: „Weiterhin ist beabsichtigt, die neuen, teilweise speziell für diesen Zweck angefertigten Leuchten im Erdgeschoss-Kreuzgang in den Herbstferien zu montieren. Ein weiterer Bestandteil der fortzusetzenden Arbeiten ist der Anstrich des Kreuzganges im Erdgeschoss einschließlich Feinputz. Hierfür ist ein möglichst größerer konzertfreier Zeitrahmen erforderlich. Diese Arbeiten können daher erst in den Osterferien 2018 durchgeführt werden.“

Elisabeth Friese weiß, dass sich nicht nur die WZ fragt, was eigentlich die Kulturamtsmitarbeiter – insgesamt 22 an der Zahl – während der Renovierungsphase so treiben: „Alle arbeiten wie bisher. Wir haben ja keine Sommerpause. Die Veranstaltungen der Kultursaison müssen vorbereitet werden. Die Versorgung der Künstler muss sichergestellt sein. Das Veranstaltungsheft für die nächste Saison muss herausgebracht werden. Zudem planen wir den 2016 ausgefallen schwedischen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nachzuholen. Daneben läuft noch der Abo- und Kartenverkauf.“