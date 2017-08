Die Stadt schafft momentan Ausweichquartiere.

Kempen. Keine gute Nachricht für Eltern und Kinder der Kita Mullewapp: Wie die Stadt Kempen am Donnerstag meldete, bleibt die Einrichtung „bis auf Weiteres geschlossen“. Nachdem in die Kindertagesstätte an der Von-Broichhausen-Allee Ende Juli eingebrochen wurde und unbekannte Täter einen erheblichen Wasserschaden angerichtet hatten, kann die Einrichtung nach wie vor nicht genutzt werden – auch ab kommenden Montag nicht.

Zunächst hatte es geheißen, dass nach der Sommerpause zwischen dem 7. und 28. August alles wieder in Ordnung sei. Dem ist nun nicht so, „da die Sanierung noch Zeit in Anspruch nehmen wird“, so die Verwaltung. Am Montag und Dienstag werden daher in der ehemaligen Friedrich-Fröbel-Schule zwei Klassenräume und Pavillons für die Betreuung der Ü3-Kinder eingerichtet.

Ehemalige Schule wird vorbereitet

Für diese zwei Tage werden die Kinder auf dem Sportgelände an der Berliner Allee durch ihre Erzieher betreut, da hier noch Unterbringungsmöglichkeiten vom „Ferienspaß“ (siehe Artikel links) zur Verfügung stehen. Ab Mittwoch soll dann der Betrieb in der Fröbel-Schule aufgenommen werden können.

Die U3-Kinder werden bis auf Weiteres in der Kindertagesstätte Regenbogen an der Straelener Straße durch ihre Erzieher betreut. Alle Eltern werden laut Stadt vom Jugendamt angerufen und informiert.

Während eines Wochenendes hatten sich die Unbekannten damals Zugang zum Kindergarten verschafft. Sie durchwühlten mehrere Schränke und stahlen einen Laptop. „Der Einbruch reichte den Tätern offensichtlich nicht aus. Zusätzlich beschädigten sie den Abwasseranschluss eines Waschbeckens und öffneten den Wasserhahn“, hieß es damals von der Polizei. Bis die Tat am folgenden Montag entdeckt wurde, waren zwei Räume bereits „geflutet“ – was einen entsprechend hohen Schaden bedeutete. Red