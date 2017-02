Für den Umbau von zwei Gebäuden auf dem Stiegerhof an der Vorster Straße gab der Kempener Denkmalausschuss grünes Licht.

Kempen. Für Denkmalreferent Karl-Josef Schaaff und die Denkmalpolitiker in Kempen ist es ein gutes Beispiel, wie man alte Gebäude durch eine neue sinnvolle Nutzung erhalten kann. Auf dem Stiegerhof an der Vorster Straße sollen zwei ehemalige Rübenschuppen zu Wohnungen umgebaut werden. Diese Pläne wurden nun im Denkmalausschuss vorgestellt.

Die Form der rund 90 Jahre alten Bauten ist ungewöhnlich. Sie sind jeweils rund 18 Meter lang und acht Meter breit, sind sehr niedrig und haben ein tief herunterreichendes Satteldach. Das Niveau der Nutzfläche liegt bis zu einem Meter unter dem umgebenden Gelände, das nach hinten hin ansteigt. Die einzigen Öffnungen sind doppelflügelige Tore in den Giebeln.

Charakteristische Bauform soll beibehalten werden

Der Bauherr will in beiden Rübenschuppen jeweils eine Wohnung mit 90 beziehungsweise 96 Quadratmetern Wohnfläche ermöglichen. Leitgedanke beim Umbau ist, die charakteristische Bauform beizubehalten – insbesondere der ansteigende Geländeverlauf, das zentrale Eingangstor, die sich über 18 Meter erstreckenden fensterlosen Außenwände sowie die aufbaufreien Satteldächer.

Licht soll über zwei jeweils quer verlaufende plane Glasbänder im Dach in die Wohnung fallen. Diese Glasbänder sollen sehr unauffällig sein, sie werden farblich den Dachziegeln angepasst und flächig ohne Aufbauten in die ruhige Dachfläche eingefügt. Das ermöglicht, die Längswände von Öffnungen freizuhalten. Das Dach wird gedämmt und mit grauen Tonziegeln in Anpassung an den Bestand neu eingedeckt. Im Inneren soll die Sparrenkonstruktion im nach oben offenen Raum sichtbar bleiben. Die denkmalpflegerisch bedeutsamen Elemente werden erhalten.

„Wir finden, dass man es besser nicht machen kann“, sagte Denkmalreferent Karl-Josef Schaaff zu den Plänen – und das sahen auch die Denkmalpolitiker so. Einstimmig wurde der Umbaumaßnahmen am Stiegerhof zugestimmt. Die Schuppen gehören zum Stiegerhof, einer wasserumwehrten vierflügeligen Backstein-Hofanlage aus dem 17./18. Jahrhundert, die in der Denkmalliste der Stadt Kempen eingetragen ist.