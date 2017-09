Die Kirmes öffnet auf Buttermarkt und Burgparkplatz. Außerdem: Es gibt schon Spekulatius!

Kempen. Gestern war noch keine Musik drin. Ruhe vor der Herbstausgabe der Kirmes, die die Innenstadt bunter macht. Freie Flächen belegen die Attraktionen auf dem Buttermarkt und dem Burgparkplatz. Gestern und vorgestern erlebte man ein Kommen und Gehen, also eher ein Anfahren und Wegfahren. Lkw positionierten die Fahrgeschäfte, die dann mit vielen Handgriffen und Werkzeug für den laufenden Betrieb – dann mit Musik - fertiggemacht wurden. Ein Kommen und Gehen wünschen sich auch die Schausteller – also viele Besucher. Der Herbst ist in der Stadt. Dagegen helfen nur eine Portion Popcorn und eine überdachte Fahrt im Autoscooter. Oder zu Hause Tee und Decke und Buch.

Spielen wir etwas zusammen? Heute in der Stadtbibliothek

Die Wettervorhersagen für heute werben also wie gesagt nicht gerade für eine Draußen-Aktivität. Aber der Flüsterer hat da einen Vorschlag. Denn die Stadtbibliothek lädt heute zum Tag des Gesellschaftsspiels ein. „Stadt - Land - Spielt“ ist das Motto. Von 11 bis 13 Uhr können Besucher unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft an der Burgstraße 19 spielerische Zeit verbringen. Unter anderem wird es ein Turnier rund um das Kinderspiel des Jahres, „IceCool“, geben. Der Eintritt ist frei.

Altstadtgeflüster

Besucher hatten viel Spaß beim Genießerkino

Viel Spaß hatten die Besucher des Genießerkinos beim Film „Bridget Jones’ Baby“, der den Alltag einer Chaotin zeigt. Beim nächsten Genießerkino am 5. Oktober wird die Komödie „Der Vollpfosten“ gezeigt. Freien Eintritt haben dann Klaus-Jürgen Ogor, Hanni Laschet und Herbert Mank, die Freikarten gewonnen haben. Die Tickets können ab sofort (und bitte bis spätestens eine Woche vor dem 5. Oktober) im Kino abgeholt werden.

Kaum ist der Herbst da, gibt es auch schon erste Spekulatius

Vor wenigen Tagen erst dufteten dem Altstadtflüsterer vor der WZ-Redaktion an der Moosgasse die Blüten des japanischen Schnurrbaums unter der Nase – und schon rascheln einige Schritte weiter die ersten braunen Blätter auf dem Buttermarkt unter seinen Füßen. Und so mancher Altstadtbummler wünschte sich gestern einen der Schirme, die seit Woche so dekorativ über der Ellenstraße hängen, in die Hände zu bekommen, um sich vor dem Regen zu schützen.

Doch der Herbst hat ja auch seine schönen Seiten. Im Schaufenster der Bäckerei Weidenfeld an der Judenstraße etwa sind schon die ersten Spekulatius gesichtet worden. Bei Amberg an der Ellenstraße liegen herbstliche Tees und die „neue Ernte“ der Marzipankartoffeln bereit. Und im Strumpfhaus Kempkes flattern Windvögel als Dekoration durchs Fenster.

In der „Schatzinsel“ fallen die Preise um 50 Prozent

Jetzt fallen nicht nur die Blätter, sondern auch die Preise. In der „Schatzinsel“ am Studentenacker sogar um 50 Prozent. „Räumungsverkauf“ ist dort zu lesen. Dabei hat der Laden mit Schmuck, Accessoires, Schuhen und Handtaschen erst im Herbst 2016 eröffnet.