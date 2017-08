Das Freiwillige Soziale Jahr und der Freiwilligendienst sind Möglichkeiten für junge Leute, soziale Bereiche kennenzulernen.

Kempen. Was mache ich nach dem Abitur? Studium, Ausbildung, Reisen? Diese und ähnliche Fragen stellen sich jedes Jahr viele junge Menschen. Wer noch nicht weiß, wohin der Weg gehen soll, für den könnten das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligen-Dienst (BFD) eine passende Alternative sein. Damit werden vor allem gemeinwohl-orientierte Einrichtungen unterstützt. Gleichzeitig bieten diese Alternativen jedoch auch Zeit, um über die Zukunft nachzudenken, den Arbeitsalltag kennenzulernen und sich selbst weiterzuentwickeln. Von ihren Erfahrungen sowie den Vor- und Nachteilen eines sozialen Jahres berichten zwei ehemalige FSJ-ler des Kempener Malteser Hilfsdienstes im Gespräch mit der WZ.

Die Verantwortung hat Marius Heitfeld zunächst überrascht

„Ich wollte nach dem Abi den sozialen Bereich kennenlernen, das Wirtschaftliche war mir aber auch immer wichtig“, erzählt Marius Heitfeld. Nach seinem Abitur begann er im August 2014 sein soziales Jahr bei den Maltesern. „Ich war hauptsächlich in der Zentrale beschäftigt, habe aber auch im Fahrdienst mitgeholfen“, so der 21-Jährige. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Personal- und Fahrzeugplanung für die Fahrdienste. „Die Verantwortung hat mich anfangs überrascht“, sagt Heitfeld. „Ich hatte viel Kundenkontakt und musste lernen, auf kurzfristige Änderungen zu reagieren.“ Schnell sei er jedoch an seinen Aufgaben gewachsen.

„Meine Persönlichkeit hat sich in dieser Zeit stark weiterentwickelt. Ich kann mittlerweile viel offener auf Menschen zugehen und habe gelernt, Entscheidungen zu treffen und mich auch mal durchzusetzen“, erzählt Marius Heitfeld. Heute ist er Student der Betriebswirtschaft. Bei den Kempener Maltesern ist er als geringfügig beschäftigter Mitarbeiter geblieben. „Für mich ist es ein Glücksfall, dass ich beide Bereiche verbinden kann“, so Heitfeld.

Essen ausliefern und Fahrten planen gehören seit vergangenem Jahr auch zu den Aufgaben von Simon Nellessen. Nach seinem Abitur 2016 fing er als FSJ-ler bei den Maltesern an. „Ich wusste nicht, was ich nach dem Abitur machen sollte und brauchte erst mal etwas Zeit, um das herauszufinden“, sagt der 21-Jährige. Sein FSJ endet am 31. August. Auch er kann auf eine spannende Zeit zurückblicken. „Ein soziales Jahr ist auf jeden Fall empfehlenswert, da es einen guten Einblick in die Arbeitswelt bietet. Meine sozialen Kompetenzen haben sich gesteigert und ich habe gelernt, ruhiger mit Stress umzugehen“, erzählt Nellessen. Auch in seiner Freizeit ist er mittlerweile als Mitglied der Malteser aktiv und nimmt an Sanitätsdiensten teil. „Es war eine tolle Zeit und ich habe viele nette Menschen kennengelernt“, sagt der 21-Jährige. Deshalb bleibt auch er den Maltesern nach Ende seines FSJs erst mal als Teilzeitkraft erhalten.