Comedy-Star Carolin Kebekus begeisterte im ausverkauften Eisstadion das Publikum – mit derben Worten und politischen Botschaften.

Grefrath. Auf dem Weg zum Auftritt nach Grefrath gab Carolin Kebekus noch ein Interview. Ihre Shows seien ja viel politischer geworden – gar nicht mehr so unter der Gürtellinie, so die Feststellung des Journalisten. Ja klar. „Da können Sie in Grefrath jeden fragen“, antwortete sie nun etwas später auf der Bühne im Eissportzentrum. Zuvor hatte sie unter anderem Sauf-Geschichten aus ihrer Jugend erzählt, detaillierte Vorstellungen zu einer Pornoproduktion erläutert und sich ausführlich über ihre – drücken wir es einmal medizinisch korrekt aus – Flatulenz nach übermäßigem Bierkonsum am Vorabend geäußert.

Nun war sie aber doch zu weit gegangen. Den Männern wollte sie lieber nicht ihre Illusion rauben: Mädchen pupsen nicht. Das mache nur sie. Stellvertretend für alle Frauen. „Ich bin der Furzias.“

„Damit ist das Niveau für heute Abend klar“, stellte sie fest. Carolin Kebekus ist in ihrem Programm Alphapussy auf allen Seiten der Gürtellinie unterwegs. Derb und unverblümt haut sie dem Publikum ihre Sicht auf die Dinge um die Ohren. Das kann man nun – je nach persönlicher Humorvorliebe – widerlich oder zum Brüllen komisch finden. Die Kebekus-Fans im ausverkauften Grefrather Eisstadion wussten, was sie erwartete, und zeigten sich begeistert.

Die Kölner Komikerin freute sich, mal wieder so nah an der Heimat auftreten zu können – wo man sie versteht, wo man weiß, was ein Wegbier ist, und Karneval feiert. Dass die Grefrather Helau statt Alaaf sagen, ging bei der Kölnerin so gerade noch durch.

„Schlager ist doch keine Lösung – was ist denn mit Drogen?“

Carolin Kebekus

Mit vollem Körper- und Mimikeinsatz und enormer Präsenz agierte sie auf der Bühne und hatte das Publikum schnell für sich gewonnen. Sie lästerte über eine Jugend-Generation, die an den Schlager verlorengegangen ist. „Schlager ist doch keine Lösung – was ist denn mit Drogen?“, fragte sie. Die Jugend brauche Musik, um zu rebellieren. „Aufräumen kann man zu Schlager, aber doch nicht randalieren.“

Aber auch die heutigen Hipster-Eltern sind schuld. Wie soll man gegen einen Vater rebellieren, der mit dem Longboard zur Arbeit fährt und den gleichen Gras-Dealer hat. Mädels, die mit ihren Müttern in die Disco gehen, kann Kebekus gar nicht verstehen. In diesem Zusammenhang kam auch die Grefrather Diskothek La Cave zu Bekanntheit, nämlich als Kebekus das Publikum fragte, welchen Schuppen man in Grefrath zu später Stunde noch ansteuert.