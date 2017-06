Auf der A40 kracht am Freitag ein LKW in ein Stauende. Ein Rettungshubschrauber konnte einen Verletzten nicht ausfliegen. Noch am Abend kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Kempen. Auf der A40 bei Kempen ist es am Freitag zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Ein Lastwagen hatte das Stauende übersehen und war in einen anderen Lkw gekracht, teilt die Autobahnpolizei auf Nachfrage mit. Dabei sei noch ein dritter Laster beschädigt worden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr zwischen holländischer Grenze und Kerken in Richtung Duisburg auf circa 15 Kilometern, schätzte die Autobahnpolizei. Am Freitagabend ist immer noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ein Rettungshelikopter, der einen schwerverletzten Lastwagenfahrer in ein Krankenhaus bringen sollte, habe einen Defekt gehabt. Der Hubschrauber stand noch am Abend auf dem Standstreifen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall war es gegen 14.30 Uhr gekommen. Die Feuerwehr konnte den Mann erst nach mehreren Stunden aus seinem Lkw zu befreien. Der Autobahnabschnitt war bis circa 19.50 Uhr gesperrt. Danach wurde zunächst eine Spur freigegeben. pasch