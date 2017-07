Kempen. Zunächst war für Max Giesinger Freitagnachmittag Relaxen angesagt. Der Shootingstar der deutschen Musikszene gönnte sich vor seinem Konzert an der Burg eine Auszeit im Kempener Schwimmbad Aqua-Sol. Das verriet eine Facebook-Mitteilung von Badleiter Wolfgang Werthschulte. Um 20.45 Uhr betrat ein bestens ausgeruhter Giesinger mit seiner Band die imposante Bühne auf der Burgwiese. Schon zu Beginn der Show wagte sich der Sänger sogar herunter zu seinen Fans.

Mit seinen Hits „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ sowie vielen weiteren Songs begeisterte der 28-Jährige 1750 Besucher beim Open-Air-Konzert in der Altstadt. Mit dem Giesinger-Auftritt war dem Verkehrsverein als Veranstalter ein Coup gelungen. Seit Monaten war der Abend im Schatten der Burg ausverkauft.

Mittendrin waren am Freitag die beiden WZ-Leserreporterinnen Julia Wirtz und Anika Städter – sie hatten bei der WZ-Aktion gewonnen. Und auch einen ganz großen Giesinger-Fan konnte die Westdeutsche Zeitung am Freitag noch glücklich machen. Eine ausführliche Berichterstattung zum Konzert und auch zum Klassik-Abend am Freitag gibt es in der Montagsausgabe (24.7.) der WZ.