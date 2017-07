Ein Kabarett mit Jürgen B. Hausmann war Schlusspunkt der Feiern zum 150. Geburtstag des Gymnasiums.

In der ausverkauften Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) wurde es am Sonntagabend heiß. „Es ist ja ganz schön kuschelig hier“, bemerkten einige im Publikum und auch der Protagonist des Abends, Jürgen B. Hausmann, stellte fest, dass die Außentemperatur gefühlt 50 Grad betrug. „Das habe ich angepasst. Eigentlich sollten es nur 30 Grad sein, aber dann wurde es richtig heiß draußen“, erklärte der Kabarettist, der den Schulleiter Benedikt Waerder noch aus dessen Referendariatszeit kennt. Was erklärt, warum Waerder Hausmann engagieren konnte. „Benedikt aber qualifizierte sich zum Schuldirektor und nicht zum Komiker“, scherzte Hausmann zu Beginn des Abends.

Duesberg-Gymnasium – eine Schule mit Wellnesslandschaft

Allerdings kannte er die Stadt Kempen nur vom Namen her und die Schule sowie deren Namensgeberin nicht. „Da habe ich offensichtlich was verpasst“, grinste Hausmann verschmitzt. Bei der Ankunft an der Schule habe er erkannt, dass der Parkplatz an der Berliner Allee eher symbolisch vorhanden ist und habe deshalb gegenüber auf dem des Schwimmbades Aqua-Sol geparkt. Er stellte jedoch anerkennend fest, dass die Schule demnach über eine eigene Wellnesslandschaft verfüge: „Alle Achtung. Das kann sich nicht jede Schule leisten. Mathe im Whirlpool.“

Nachdem Jürgen B. Hausmann aufgeklärt wurde, dass das Aqua-Sol nicht allzu viel mit der Schule zu tun hatte, lernte der Kabarettist, dass die Stadt Kempen schulisch in drei Teile zu gliedern ist: „Das Thomaeum, das steht für Tradition. Die Gesamtschule, die ist modern. Und dann gibt es noch das LvD, das steht für Offenheit und Vielfalt.“ Für diese Erklärung erntete er sowohl Lachen als auch ein anerkennendes Klatschen. Das Publikum war einverstanden mit dieser Einschätzung. Auch sein Vergleich der Beziehung von Thomaeum und LvD zu Borussia Dortmund und Schalke kam an. „Die Freundschaft ist inzwischen so weit, dass es schon ,Lehrer-Grillen’ gibt“, setzte er noch einen drauf.

Auch die Schüler kamen nicht zu kurz: „Früher war es doch so. Der Schüler kommt zu spät und entschuldigt sich dafür. Heute: Schüler kommt zu spät: ,Alter, ham ‘se schon anjefangen?’ Der Lehrer entschuldigt sich.“ Eltern und Lehrer nickten unter Lachen. In der SMS-Generation heißt „FDP“ übrigens „Fermiss Dich Pvoll“, zumindest wenn man dem Kabarettisten glaubt.