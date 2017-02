Kempen. Lieder handeln in der fünften Jahreszeit ja meist vom Dom, vom Rhein und anderen Kölsche Eigenheiten. Doch vor ein paar Jahren sorgte der Kempener Komponist, Sänger und Texter Tom Marquardt dafür, dass auch Kempen eine eigene Hymne bekam. „Kempen Rot und Blau – und ein dreifaches Helau“, sang Tom Marquardt unterstützt von vielen Kempener Stimmen erst Dienstagabend wieder beim Mitsingabend „Sing doch ene mit“ der KG Echte Fründe.

„Wir haben den Ring, die Burg und ach wie gut, dass jeder weiß, dass unser Sheriff Ferdi heißt. Wir haben den allerdicksten Kappes und den dollsten Karneval, den jeder Jeck hier gerne preist“, heißt es da.

Die Idee zum Kempener Karnevalslied entstand mit Prinz Peter I. (Croonenbroeck) an einem Freitagabend an der Theke im „Falko“. Samstags lag schon der erste Melodievorschlag vor. Zusammen mit Yussuf Birker sorgte Marquardt dann auch für den Text. Der Kempener Tom Marquardt ist ein bekannter Name im deutschen und österreichischen Schlagergeschäft. Als Komponist und Texter ist er für viele bekannte Musiker in der Branche tätig - dazu gehören zum Beispiel Michael Wendler oder Nic, Costa Cordalis oder Christian Anders.

Im März kann er sich über zwei Goldene Schallplatten in Österreich freuen. Dort arbeitet er mit der Band Steirerbluat zusammen. Das neue Album „Bis tief ins Tal“ mit sechs Songs des Kempeners ist gerade Ende Januar erschienen. Die Planungen für das nächste gemeinsame Album gehen schon weiter.

Apropos Planungen: Mit Michael Wendler arbeitet Marquardt ab März wieder an einem neuen Album, was dann auch von einem Fernsehteam begleitet wird. Oft steht Tom Marquardt vor großem Publikum auf der Bühne, wie zusammen mit Willi Herren zur Fußball-Europameisterschaft in Berlin. Als Gitarrist und Sänger ist er auch mit dem Wendler auf deutschen Bühnen unterwegs - im vergangenen Jahr zum Beispiel in der ausverkauften Turbinenhalle in Oberhausen. In diesem Jahr sind die beiden beim Festival „Nürburgring Olé“ am Start.

So schön die Auftritte vor großem Publikum sind. Tom Marquardt freut sich auch, wenn er im beschaulichen Kempen wieder an neuen Hits arbeiten kann. Karnevalshits brauchen Ohrwurm-Charakter. Sie müssen eingängig sein - das heißt aber noch lange nicht, dass sie daher einfach zu schreiben sind, weiß Tom Marquardt.

Doch eingängige Melodien sind sein Geschäft. Im Kölner Karneval mitzuwirken war Marquardt lange nicht gelungen. Doch auch da hat er mittlerweile über eine Musik-Agentur der Band Domstürmer Fuß fassen können. Die Arbeiten an der Musik der nächsten Session gehen nach den tollen Tagen los. Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. ulli