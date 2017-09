Im Kendelgeflüster sind Wetter und Knollen Gesprächsthema. Und es endet mit Theater.

St. Hubert Ein Foto wie gemalt – der Kirchturm von St. Hubertus ragt in den gräulichen Himmel, der aber gar nicht so herbstlich-abweisend wirkt, weil die gelben Tupfer im Acker dem Bild so eine spätsommerliche Wärme geben. Kurt Lübke hat angehalten und den Moment festgehalten. Man müsste eigentlich gleich mit der Staffelei an genau diese Stelle und den Pinsel in Farben eintauchen.

Doch kein Beachvolleyball–Turnier

Es hätte so schön werden können, doch das schlechte Wetter machte den Mitgliedern der Jungen Union Kempen-Grefrath (JU) einen Strich durch die Rechnung. Zum siebten Mal sollte am vergangenen Wochenende das Beachvolleyball-Turnier am Königshütte-See in Kooperation mit dem Segel-Surf-Club Kempen stattfinden. Doch schon einen Tag vorher war klar: Es wird kalt und nass. Aus diesem Grund wurde das Turnier abgesagt – mit Aussicht auf Wiederholung am kommenden Wochenende (die WZ berichtete). „Das Turnier wird leider nicht nachgeholt“, teilte Maximilian Thelen, Geschäftsführer der JU, jetzt mit. „Wir bekommen die Teams nicht mehr zusammen, die meisten haben am Ersatztermin keine Zeit mehr.“ Nach sechs Jahren Beachvolleyball ist dieses Jahr das erste, in dem das Turnier komplett ausfallen muss. „Bisher hat es jedes Jahr geklappt, aber so viel Pech wie in diesem Jahr hatten wir noch nie.“

KJG-Gruppe im Marienheim

Kein Problem mit dem Wetter werden die Kinder (ab sechs Jahren) haben, die mit Gleichgesinnten ihre Freizeit verbringen möchten. Die können nämlich an der Gruppe der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) teilnehmen, die sich immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr im Marienheim am Kirchplatz treffen. Innerhalb der Gruppe dürfen die Kinder mitbestimmen, was gemeinsam unternommen wird – ob spielen, basteln, backen oder kochen. Die Teilnahme kosten pro Gruppenstunde 50 Cent für Getränke, KjG-Mitglieder zahlen nichts. Fragen beantwortet Ulrike Ingendae (Tel. 02152/87 60 463) oder per E-Mail:

Trödel rund ums Kind

Kinder sind auch bei diesem Termin das große Thema: beim „Trödel rund ums Kind“ am 23. September. Dann gibt es gebrauchte Kleidung und Spielsachen im evangelischen Gemeindezentrum, Martin-Luther-Straße 12. Angeboten werden von 10 bis 13 Uhr Schwangerschafts-Kleidung, gut erhaltene Kinderklamotten, Konfirmations- und Kommunionsbekleidung sowie Spielwaren, Kinderwagen, Bücher und DVDs für Erwachsene und Kinder. Eine Cafeteria sorgt mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl der Besucher. Zehn Prozent des Erlöses sind für die Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde bestimmt. Weitere Infos gibt’s per E-Mail.