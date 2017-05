Beim U 9-Cup kam der Nachwuchs von Europas Fußball-Elite in Kempen zusammen.

Kempen. Die Fußball-Elite gab sich in Kempen ein Stelldichein. Einige der kleinen Stars traten schon beim Warmmachen siegessicher und überzeugt auf. Gleich auf vier Sportplätzen in Kempen, St. Hubert und Tönisberg fand jetzt so eine Art Champions League statt. 72 Teams spielten bei dem U 9-Cup den Turniersieger aus. Und etwa tausend Besucher erlebten gestern Nachmittag auf der Anlage von Thomasstadt das Endspiel, das Inter Mailand 4:2 gegen den VfL Bochum gewann.

Ehe es soweit war, hatten die Orga-Teams auf den Plätzen mit ihren vielen Helfern jede Menge zu tun. An den zwei Turniertagen mussten die Felder, je nach Ausgang der Vorrunde, für die Zwischen- und Finalrunden zusammengestellt werden. Aber Michael Beenen (Kempen), Stefan Koeters (Tönisberg) und Volker Müllers junior (St. Hubert) hatten Erfahrung genug. So hatte es schon in den vergangenen Jahren solch große Turniere gegeben. „Alles bestens“, vermeldete zwischendurch Stefan Koeters. Dank sagten die Teams den Sponsoren und den helfenden Mitgliedern und Eltern.

Favoriten von Juventus Turin kamen nicht in Champions-Runde

Nicht so gut lief es für das favorisierte Team von Juventus Turin, die ebenso wie Schalke 04 nicht die Runde der Champions erreichten. „Eigentlich sind die Bullen ja ganz in Ordnung“, sagten schmunzelnd einige F 1-Spieler des SV St. Tönis. Sie waren gerade mit ihren Trainern auf die Anlage von Thomasstadt gekommen. Ihre Eltern hatten einige der Spieler von Rasenballsport Leipzig bei sich aufgenommen.

Leipzig war gut drauf, scheiterte knapp und nur mit einem Punkt am Sieg in ihrer Vorrundengruppe. Borussia Dortmund kam auf den ersten Platz; die Schwarz-Gelben waren auch der Titel-Verteidiger. Auch die Jungs des SV St. Tönis durften jubeln. Denn sie schlugen die Jugendspielgemeinschaft Grefrath mit 2:1.

Gut drauf war anfangs ferner das U9-Team von Thomasstadt. So hatte das finnische Honka beim 1:4 keine Chance gehabt. „Der Fallrückzieher war ja traumhaft“, kamen selbst die Tönisberger Stadionsprecher, Micky und Philipp Foehde, ins Schwärmen, als sie einige Spiele kommentierten.

Hier gab es in der Vorrunde nicht allzu viele Überraschungen. Sieht man mal davon ab, dass der FC Genua mit 15 Punkten locker seine Gruppe gewann und Schalke nur auf den zweiten Platz kam. An der Stendener Straße in St. Hubert setzte sich in der Gruppe Neun Ruzibov Bratislava (Slowakei) vor dem AC Mailand an die Spitze. In der Gruppe Zehn spazierte Manchester City mit 15 Punkten und 14:0-Toren durch. Die ersten Gruppensieger in Kempen hießen Inter Mailand, VfL Bochum, Stuttgarter Kickers und Borussia Dortmund.

Mehr als 460 Spiele waren an den beiden Tagen zu bewältigen. Unter den vielen Zuschauern waren unter anderem der Staffelleiter des Fußballverbandes Niederrhein, Lothar Arndt, mit dem Jugendobmann des Fußballkreises Kempen, Raul Oreja. Sie kamen aber aus einem anderen Grund. Da Thomasstadt Kempen den heute 16-jährigen Louis Beyer einige Zeit ausgebildet hat und dieser jetzt in der U 17 von Borussia Mönchengladbach spielt, gab es so eine Art Ausbildungsentschädigung des Deutschen Fußballbundes für den Verein.

Die weiteste Anreise hatte Lokomotive Moskau gehabt. Teilweise hatten Vereine ihre Vertreter und Beobachter schon vor Wochen auf die Anlagen geschickt, um sich die genauen Bedingungen vor Ort anzuschauen, so Manchester City und Fulham.