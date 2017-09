„Wir brauchen diese dritte Gruppe“, macht der zuständige Dezernent Michael Klee auf WZ-Anfrage deutlich. Der Bedarf in Tönisberg sei da, weitere Baugebiete sorgten für weitere Nachfrage nach Betreuung. Aber um in St. Antonius weiterhin drei Gruppen anbieten zu können, müssten bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Dazu laufen zurzeit die Gespräche mit der katholischen Kirche als Träger der Einrichtung.

In Tönisberg machen sich Eltern wegen dieser Frage zurzeit besonders große Sorgen. Denn dort wird sich etwas ändern müssen. Zurzeit gibt es in dem Kempener Stadtteil zwei Kitas mit insgesamt fünf Gruppen: In der Kindertagesstätte Schlösschen gibt es zwei Gruppen, in der katholischen Kindertagesstätte St. Antonius sind es seit 2013 drei Gruppen – allerdings sollte das nur eine Übergangslösung sein.

Aber die Stadt schaut auch nach Alternativen: „Wir sind aber auch noch mit anderen freien Trägern im Gespräch“, so Klee. Denn da der Bedarf weiter steigen werde, könnte ein weiterer Träger eine neue Kita mit einer und – und in naher Zukunft – auch einer zweiten Gruppe in Tönisberg einrichten. Außerdem sei es vorstellbar, die städtische Kita auszubauen und dort eine dritte Gruppe einzurichten. Dass die Kinder demnächst nach St. Hubert zur Kita fahren müssen, sei nicht vorgesehen, so Klee. Eine wohnortnahe Betreuung soll sichergestellt werden.

Diese dritte Gruppe in der katholischen Kita sorgte schon in der Vergangenheit für politische Diskussionen. Seit dem Kindergartenjahr 2015/16 übernimmt das Kempener Jugendamt die nicht vom Bistum Münster finanzierten Trägeranteile für die katholische Kita. Tönisberg gehört zum Bistum Münster und das gewährt bei der Finanzierung für die katholischen Kitas nur einen Anteil für eine so genannte „pastorale Grundversorgung“. Das Bistum finanziert daher 24,42 Plätze, die Stadt Kempen übernimmt die Kosten für die dritte Gruppe.

In Kempen laufen unterdessen die Planungen für den Anbau für die Kita Spatzennest am Eibenweg. Dort soll eine sechste Gruppe speziell für Kinder über drei Jahren eingerichtet werden. Schon seit Jahren habe man im Spatzennest keine Dreijährigen aufnehmen können, weil die Plätze von Kindern unter drei Jahren „belegt“ wurden. Auch durch die neuen Baugebiete in Kempen wächst die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Kempener Süden.

Das Land bezuschusst den Ausbau von Ü3-Plätzen. Die Pläne für den Ausbau stehen und sollen im nächsten Bauausschuss am 9. Oktober vorgestellt werden. Jugendamtsleiterin Heike Badberg hatte im Jugendhilfeausschuss im Juni betont, dass es wichtig sei, dass der Anbau bis 1. August 2018 umgesetzt wird.