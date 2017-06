Ein Pilot musste auf einem Feld notlanden. Außerdem lesen Sie im Kendel-Geflüster, was die Kendel-Bühne so plant, dass Hühner ein mobiles Heim haben und ein Teil der Schauteshütte Erkeshütte heißen soll.

St. Hubert. Auftrieb weg oder ein anderes Problem – das Grün auf einem Feld an der Wacker-Tappmühle bescherte am Montag einem Piloten eine ziemlich weiche Landung. Wenig später kam ein Auto mit einem Transport-Anhänger, um den gestrandeten Segler abzutransportieren. Wie aus dem Kendel-Dorf geflüstert wurde, scheint niemand zu Schaden gekommen zu sein. Wie heißt es doch: Echte Piloten können es auch ohne Motor!

Neuer Name wegen des Navis

Immer wieder ärgern sich St. Huberter darüber, wenn sich Lkw verfahren und durch den Ort düsen, obwohl das nicht sein müsste. Nun plant die Firma Hefe van Haag nach Kempen an die Schauteshütte zu ziehen. Die Straße beginnt in St. Hubert in der Verlängerung der Hunsbrückstraße. Weil die Stadt nun befürchtet, dass viele Navis die Anlieferer durch die Hunsbrückstraße in die Schauteshütte leiten, soll ein Teilstück nun in Erkeshütte umbenannt werden. Dafür gab es im Kulturausschuss eine Mehrheit. Die Stadt hat dazu den Heimatvereins St. Hubert befragt, der die Umbenennung befürwortet. Der Name Erkeshütte leitet sich von dem vormaligen landwirtschaftlichen Erkeshof ab, der 1628 zum ersten Mal in Steuerlisten erwähnt wird. Dessen Gebäudereste sind noch heute am Erkesweg zu sehen sind. Die Bezeichnung Erkeshütte leitet sich zudem von der alten Flurnamenbezeichnung „An Erkeshütt“ ab und passt auch gut zu Schauteshütte, Scheifeshütte und Geneigenhütte.

Erkesweg? Erkeshütte? Nicht, dass das zu Verwechslungen führt, gab Günter Solecki (Linke) im Kulturausschuss zu bedenken. Er fühlte sich durchaus an eine noch nicht so weit zurückliegende Diskussion erinnert. Da hatte die Verwaltung noch argumentiert, dass eine Straße in Kempen nicht Industriebahnstraße heißen sollte, weil man sie mit der Kleinbahnstraße, der Bahnstraße oder dem Industriering verwechseln könnte. Die Straße wird Dr.-Luft-Straße heißen. Die endgültigen Entscheidung trifft der Haupt- und Finanzausschuss – mit Überraschungen ist in dieser Sache wohl nicht zu rechnen.