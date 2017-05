Die Engländerin Helen Hancox fühlt sich in St. Hubert pudelwohl. Und der Flüsterer hat Muttertags-Tipps.

St. Hubert. Die große EU-Politik betrifft derzeit auch das kleine Escheln: Helen Hancox macht der Brexit Sorgen. Die 45-jährige Engländerin lebt seit drei Jahren in der Honschaft und arbeitet in Kempen. „Ich bin wirklich traurig über den Brexit“, erzählte sie jüngst dem Flüsterer. Natürlich habe sie selbst per Briefwahl dagegen gestimmt. Sie fühle sich „als Bürgerin Europas“. Wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr in der EU ist, hätte sie gerne die doppelte Staatsbürgerschaft. Zumindest aber hofft sie, dass sie trotz Brexit in ihrer Wahlheimat bleiben darf. Regional bekannt ist Helen Hancox durch ihr ungewöhnliches Hobby: Sie fährt Velomobil, ein mit Karbon verkleidetes Liegerad. Ein Porträt über die Britin lesen Sie übrigens in Kürze im überregionalen Teil der Westdeutschen Zeitung.

Frühjahrskonzert ist Samstag

Das traditionelle Frühjahrskonzert des Musikvereins St. Hubert findet am Samstag und nicht wie zuvor angekündigt am Sonntag statt. Beginn ist um 20 Uhr im Forum am Hohenzollernplatz 19, Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Musikverein präsentiert eine bunte Mischung an verschiedenen Melodien und Liedern, unter anderem von Frank Sinatra, Mary Poppins oder Bryan Adams. Karten gibt es bei Automobile Rongen, Speefeld 14, oder an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro. Der Verein hatte versehentlich das falsche Datum an die Presse geschickt und bittet um Entschuldigung.

Lesung und Blockflötenkonzert

„Sauff aus und machs nit lang“ – unter diesem Titel spielt das Ensemble „UT RE MI“ am Samstag, 20. Mai, geistliche und weltliche Musik der Lutherzeit auf historischen Instrumenten. Kombiniert wird diese mit Texten und Tischreden Martin Luthers und dem „Lob der Torheit“ von Erasmus von Rotterdam. Das Ensemble wurde 1985 von Ulrike Volkhardt, Professorin für Blockflöte und historische Aufführungspraxis, gegründet. Erfahrene Solisten kommen in unterschiedlichen Kombinationen zusammen und bieten flexible Programme. Diesmal mit dabei sind Bärbel Hanslik, Maria Klemt und Annette Padberg-Böhm. Beginn ist um 18 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche, Martin-Luther-Straße 12. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.