Es gibt bis auf weiteres keine Karnevalsveranstaltungen mehr in der Köhlerhalle am Schmeddersweg in Kempen. Was sich schon während der vergangenen Session angedeutet hatte, ist nun Gewissheit, wie Heinz Börsch, Komitee-Präsident des Kempener Karnevalsvereins (KKV) bestätigt. Der 42. Kostümball „Alle Narren unter einem Hut“ war also der letzte in der Kempener Tennishalle.

Wie bereits berichtet, konnte sich der Tennishallenbetreiber – KK-Freizeit GmbH – mit dem neuen Eigentümer des Sporthotel-Komplexes nicht auf einen neuen Pachtvertrag einigen. Börsch und seine Partner der GmbH haben die Halle inzwischen an die Eigentümerfamilie Altinok übergeben. Der KKV habe keine Anfrage mehr an den Eigentümer hinsichtlich karnevalistischer Aktivitäten gestartet. „Die Familie Altinok war wenig gesprächsbereit und wollte nur eine erhöhte Mieteinnahme erzielen“, so Börsch.

In Sachen Karneval hat der Komitee-Präsident aber schon eine neue Lösung: Man werde die KKV-Veranstaltungen „auf dem Kanders-Parkplatz gegenüber von Self durchführen“. Dort steht derzeit das vorübergehende Verkaufszelt des Supermarktes Rewe (Foto), der an der Kleinbahnstraße ein neues Domizil baut.

Nach Angaben des KKV läuft auch bei der Stadt Kempen das Genehmigungsverfahren für diesen Standort. „Wir sind sehr zuversichtlich, zumal die Lärmschutzmessungen auf dem Platz positiv verlaufen sind“, sagt Heinz Börsch. Es bestehen im KKV-Vorstand bereits Vorstellungen dahingehend, wie die närrische Zeltlandschaft aussehen soll. Die Größenordnung für das Zelt an der Otto-Schott-Straße liegt nach Angaben des Karnevalsvereins bei 1500 Quadratmetern. mb/tkl/Foto: Kurt Lübke