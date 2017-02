Andreas Bayer und seine Freundin Sabrina Geerts führen die Narren im Stadtteil Haffen am nördlichen Niederrhein an.

Kempen. Treffen sich zwei Kempener Karnevalsprinzen auf dem Rhein – das ist mitnichten der Anfang eines Witzes, sondern wirklich so passiert. Bei einem Prinzentreffen auf dem Rhein bei Emmerich trafen nämlich zwei närrische Regenten aus Kempen aufeinander. Der eine war der bekannte Rainer I. (Pasch), der zurzeit zusammen mit seiner Angelika I. die Narren der Thomasstadt anführt. Der zweite war Andreas Bayer. Der gebürtige Kempener ist ebenfalls am Niederrhein eine närrische Hoheit - allerdings etwas weiter nördlich, in Haffen, dem mit rund 1000 Einwohnern kleinsten Stadtteil der Stadt Rees im Kreis Kleve.

Haffenerin wurde der Karneval in die Wiege gelegt

Viele der Einwohner Haffens engagieren sich für den Karneval. So auch die Freundin von Andreas Bayer, Sabrina Geerts. Die 24-Jährige ist gebürtige Haffenerin und die Freude am Karneval wurde ihr schon in die Wiege gelegt. Ihr Vater war bereits Prinz und seit sie laufen kann, ist sie als Funkenmariechen aktiv. Andreas Bayer ging nach der Schule zum Informatik-Studium nach Essen und lernte dort seine Prinzessin, die angehende Lehrerin Sabrina Geerts, kennen – und so kam er auch zum Haffener Karneval.

„Bis dahin war ich karnevalsmäßig eher im Hintergrund aktiv“, erzählt der 28-Jährige, der früher mit der Eventfirma Grillergang auf Karnevalsfeiern in und um Kempen für Technik und Sound sorgten. Die Grillergang sorgte auch an so manchem Abend dafür, dass im Marienheim in St. Hubert ordentlich gefeiert wurde. Nachdem er das jecke Treiben am nördlichen Niederrhein miterlebt hatte und es ihm viel Spaß gemacht hatte, sagte er seiner Freundin: „Wenn Du das machen willst, mache ich mit.“

Freude über das junge Prinzenpaar

Und in Haffen freute man sich über das junge Prinzenpaar. Normalerweise muss der Präsident des dortigen Karnevalsvereins im Herbst „Klinken putzen“, um Tollitäten für die Session zu gewinnen. Jedes Jahr gibt es in dem Ort ein neues Prinzenpaar, das vom 11.11. bis Aschermittwoch regiert.

In dieser Session führen also Andreas III. und Sabrina I. zusammen mit dem Kinderprinzenpaar Paul I. und Anna II. die Haffener Narren. Und in den vergangenen Wochen standen für das Paar im rot-weißen Ornat, das im „normalen Leben“ in Essen zusammen wohnt, einige jecke Termine auf dem Programm. Besuche bei befreundeten Vereinen gehörten ebenso dazu wie der Auftritt beim närrischen Landtag in Düsseldorf. Doch auch eigene Veranstaltungen stemmt der „Haffener Karnevals Verein 1851“. „Bei unserem Büttenabend waren auch Freunde aus Kempen dabei. Sie kamen mit einem Bus mit 20 Leuten und haben uns tatkräftig unterstützt“, erzählt der Prinz.

Der HKV ist ein Verein mit langer Tradition. Bereits im Jahr 1851 wurde der Karneval in Haffen zum ersten Mal erwähnt. Andreas Bayer, der als Webentwickler bei einer Internetagentur arbeitet, hat seine Fähigkeiten für den Verein eingebracht, hat zum Beispiel eine neue Homepage erstellt und einen Videonachmittag mit einer filmischen Reise in die jecke Vergangenheit des Ortes ermöglicht.

Gerne denkt Andreas Bayer an die Karnevalspartys in St. Josef zurück, die am Freitag wieder stattfindet – dann wird der Haffener Prinz auch als Gast dabei sein. Den Rosenmontagszug in Kempen wird Andreas Bayer aber nicht sehen können – denn in Haffen setzt sich der Zug auch an diesem Tag, aber um 11.11 Uhr, in Bewegung. Im vergangenen Jahr, als ein runderneuerter Prinzenwagen an den Start gehen sollte, hatten die Haffener Narren das gleiche Schicksal ereilt wie die Kempener. Der Zug musste damals wegen der Sturmwarnung abgesagt werden. Daher haben Andreas III. und Sabrina I. nun die Ehre der Premierenfahrt auf dem Prinzenwagen.