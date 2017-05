Bei der mobilen Redaktion sagen Bürger, was sie von der Landesregierung erwarten.

Kempen. Die NRW-Landtagswahl ist nun fast eine Woche her. Welche Erwartungen haben die Menschen in der Region an eine neue Landesregierung unter CDU-Führung? Um das herauszufinden und die stärkste Partei mit den Wünschen und Erwartungen zu konfrontieren, stand die Mobile Redaktion der WZ am Freitagvormittag auf dem Kempener Buttermarkt. Mit dabei: der Nettetaler CDU-Politiker Marcus Optendrenk, der erneut direkt in den Landtag gewählt worden ist.

Für Wolfgang Grapentin aus Oedt ist „der Ausbau der Regiobahnlinie S 28 vom Kaarster See über Schiefbahn, Neersen, MG-Neuwerk nach Viersen“ wichtig, damit, wie er sagt, „NRW nicht mehr Stauland Nr. 1“ bleibt. Darüber herrsche parteiübergreifend Einigkeit im Kreis Viersen, sagt Optendrenk. Mit Mönchengladbach aber werde noch verhandelt. Optendrenk rechnet damit, dass die Maßnahme mit hoher Priorität in den Nahverkehrsplan des Landes eingestellt wird. Wenn die Weichenstellung im regionalen Konsens zügig erfolge, könne die Umsetzung innerhalb der neuen Legislaturperiode gelingen.

Rudolf Lensen aus Kempen erwartet von der neuen Landesregierung eine Verbesserung der inneren Sicherheit, der Bildung und der Infrastruktur bezüglich Straßen, Bahn und Schulen, außerdem „die Verhinderung eines Unterbietungswettbewerbs der Kommunen in Sachen Gewerbesteuer“.

Optendrenk gibt ihm recht. „Dieser Unterbietungswettbewerb ist ein Problem.“ Richtung Null dürfe der Gewerbesteuersatz nicht gehen. „Jeder gratis? Nein, das funktioniert nicht.“ Stellschrauben sieht er in dem Zusammenhang bei dem Thema Schlüsselzuweisungen des Landes. Diskutiert und geregelt werden könnten sie über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu Lensens Stichwort „No go-Areas“ sagt Optendrenk: „Angsträume sind schon im Kleinen nicht akzeptabel, im Großen darf es sie nicht geben.“ Lösungsansätze: Bestandsaufnahme, wo es diese Areas gibt, dann mehr Polizei, bessere Ausstattung des Personals, moderne (Büro-)Technik in die Streifenwagen und mehr Videoüberwachung.

„Es müssen mehr Pädagogen eingestellt werden.“

Wolfgang Ciupka aus Kerken

Wolfgang Ciupka aus Kerken („kein CDU-Mann“, wie er betont) findet, dass sich nun vor allem in der Schulpolitik etwas ändern müsse. „Das Hickhack rund um G8/G9 ist katastrophal“, sagt der Befürworter einer längeren Schuldauer und fügt hinzu: „Es müssen mehr Pädagogen eingestellt werden.“ Auch Annette Schneider, Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, hofft vor allen auf einen Wandel in der Schulpolitik. Und auch sie beschäftigt in erster Linie das Thema G8/G9.