Am Freitag will die Stadt die Glascontainer von der Breslauer Straße versetzen. Dort fühlen sich Anwohner gestört.

Kempen. „Geht doch!“ Das werden jetzt womöglich die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße 36 sagen. Die störenden Glascontainer, die nur drei Meter vom Haus entfernt stehen, sollen am Freitag versetzt werden. Das teilte die Stadt Kempen am Montag mit.

Bereits im Frühjahr hatten sich Bewohner des Neubaus bei der Stadt Kempen darüber beschwert, dass drei Glascontainer zu nah am Haus stehen. Vorgeschrieben sei ein Mindestabstand von sechs Metern. In einem jüngeren Gerichtsurteil sei sogar von zwölf Metern die Rede. Die Anwohner fühlen sich durch Gerüche – aber vor allem durch Lärm – belästigt.

Wirklich Gehör fanden sie beim Tiefbauamt mit ihrer Beschwerde indes nicht. Der Bereich vor dem Haus sei nun mal der Standort der Container. Und diese hätten dort schon viele Jahre ihren Platz. Zur Erinnerung: Früher standen dort einige Flachbauten, in denen unter anderem die Pizzeria „Dolce Vita“ ihr Ladenlokal hatte. Das Mehrfamilienhaus, das nun dort steht, nimmt jedoch deutlich mehr Fläche ein. Weshalb es auch nah den Containern steht.

Grünen brachten das Thema per Antrag in die Politik

Weil die Anwohner mit ihrer Beschwerde im Rathaus keinen Erfolg hatten, wandten sie sich an die Politik – konkret an die Fraktion der Grünen. Diese wiederum stellten einen politischen Antrag zur Versetzung der Container. Das wiederum löste einen langwierigen politischen Prozess aus, weil das Tiefbauamt die Entscheidung über eine Versetzung bzw. über einen neuen Standort in Kamperlings genau abwägen wollte.

In der jüngsten Ratssitzung vor der Sommerpause entwickelte sich die Debatte gar zu einer Posse, weil die Verwaltung den Willen aller Fraktionen, die für eine Versetzung waren, nicht so einfach umsetzen wollte und konnte. Egal, welcher Bereich als neuer Standort ausgewählt würde: Es gebe überall mögliche Konflikte mit Anwohnern oder Autofahrern. Man wollte daher genauestens prüfen und erst Anfang Oktober entscheiden. Letztlich nahm das Tiefbauamt dennoch den politischen Auftrag mit, die Container schnellstmöglich zu versetzen.

Und das soll am Freitag geschehen. Die Stadt lässt die Container dann von der Breslauer Straße zum Kreuzungsbereich Königsberger Straße/Magdeburger Straße/Greifswalder Weg – in die Nähe eines Spielplatzes – versetzen. Damit ist die Kempener Container-Posse vorerst beendet.