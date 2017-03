Der Vater lebt und arbeitet in Kempen, Ehefrau und Tochter halten sich in Teheran auf. Der Arbeitskreis Asyl hilft.

Kempen/Teheran. Ein schlimmes Schicksal beschäftigt derzeit die Ehrenamtler des Arbeitskreises Asyl. Die Freiwilligen kümmern sich um den Afghanen Fredon S., dessen Frau und Tochter sich derzeit im iranischen Teheran aufhalten. Fredon S. selbst lebt und arbeitet in Kempen. Der Schicksalsschlag betrifft seine sechsjährige Tochter Atefe. Nach Angaben des Arbeitskreises wurde bei dem Mädchen eine Krebserkrankung diagnostiziert. Die Familie sei am Boden zerstört.

Wie Michael Stoffels vom Arbeitskreis mitteilt, handelt es sich um eine Krebserkrankung, die speziell bei Kindern bis zu einem Alter von sechs Jahren auftritt. „Überlebenschancen sind gegeben, wenn auch nicht sicher“, so Stoffels. Allerdings sei Eile geboten und eine Operation vonnöten. Und diese koste viel Geld – eine Teheraner Kinderklinik spricht laut Michael Stoffels von 5000 Euro für die Operation und eine begleitende Chemo-Therapie.

1500 Euro sind bereits zusammengekommen

„Da die Flüchtlingsfamilie völlig mittellos und in Teheran nicht krankenversichert ist, ruft der Arbeitskreis die Kempener Bevölkerung auf, das Mädchen mittels einer Spende zu retten“, teilt die Initiative mit. 1500 Euro hätten die Mitglieder in einer Spontanaktion bereits zusammengebracht. Diese Summe habe man bereits nach Teheran überwiesen, um der Klinik zu signalisieren, dass Hilfe aus Deutschland vorhanden sei. Vielleicht werde die dringende Operation so schnellstmöglich in die Wege geleitet.

Restaurant „Kemp’sche Huus“ unterstützt die Spendenaktion

Unterstützt wird die Spendenaktion unter anderem vom Restaurant „Kemp’sche Huus“ beziehungsweise von dessen Inhaber Florian Hirschmann. Der Vater der kleinen Atefe arbeitet dort.

Die evangelische Kirche hat ein Spendenkonto eingerichtet

Die evangelische Kirchengemeinde in Kempen hat ihr Konto für die Spendensammlung zur Verfügung gestellt. Spenden können auf das Konto bei der Sparkasse Krefeld mit der IBAN DE 77 3205 0000 0011 0031 18 überwiesen werden – Verwendungszweck: Atefe. Kontoinhaber ist die Evangelische Thomaskirchengemeinde.