Kempen Klassik, internationaler Jugendfußball und Reitturnier – Besucher haben am Wochenende die Qual der Wahl.

Kempen. Die Qual der Wahl haben am Wochenende alle Besucher in Kempen. Da wird von Kultur bis Sport einiges geboten. Der kulturelle Startschuss fällt am Freitag um 18.30 Uhr mit der Schubertiade in der Paterskirche. Das ist der Auftakt zu Kempen Klassik, das seinen 20. Geburtstag mit vier Veranstaltungen feiert. Der künstlerische Leiter Peter Landmann spricht in diesem Zusammenhang sogar vom „größten Kulturereignis seit der Feier zum Stadtjubiläum im Jahr 1994“.

Am Samstag geht es mit der „Klingenden Altstadt“ weiter. Am Open Air in der Kempener Innenstadt sind von 11 bis 14.30 Uhr rund 150 Mitwirkende beteiligt. An neun Standorten erleben die Besucher dann Klassik und mehr. Zu den Aufführungsorten gehören neben der Bühne auf dem Buttermarkt unter anderem der Burggraben und die Bahnhofs-Arena. Das musikalische Angebot reicht von der Kempen Big Band über Justus Strickling am Akkordeon bis hin zu Cellissimo, dem Cello-Orchester der Musikschule Krefeld. Jede Aufführung dauert rund 30 Minuten. Danach gibt es eine Pause von jeweils 15 Minuten. Bei schlechtem Wetter sollen die Veranstaltungen nach drinnen verlegt werden.

Das Ensemble Ruhr eröffnet das Wandelkonzert

Weiter geht es am Samstag mit dem Wandelkonzert, das durch das Ensemble Ruhr ab 16.30 Uhr in der Paterskirche eröffnet wird. Im Franziskanerkloster dreht sich bis 22.30 Uhr an vier Standorten innerhalb der Anlage alles um klassische Musik – quer durch alle Epochen und Genres. Zu den Künstlern gehören unter anderem der Kempener Tobias Koch am Hammerklavier und Teodoro Anzellotti (Akkordeon). In der dritten Etage des Franziskanerklosters gibt es Platz für Frederike Möller am Klavier und zwei Besucher. Die ersten Besucher der Eröffnung des Wandelkonzertes dürfen sich ein persönliches Klaviersalon-Drei-Gang-Menü zusammenstellen.

Die Zauberflöte für alle ab sechs Jahren bildet am Sonntag ab 15 Uhr in der Paterskirche den Abschluss von Kempen Klassik. Die Produktion der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg ist für die ganze Familie gedacht. Informationen zum Programm von Kempen Klassik gibt es auch im Internet:

www.kempen-klassik.de

Jugendfußballer aus ganz Europa kommen nach Kempen

Jungfußballer aus ganz Europa kommen am Samstag und Sonntag nach Kempen, um auf vier verschiedenen Sportanlagen den U9-Kempen-Cup auszuspielen. Zu den Teilnehmern gehören beispielsweise Juventus Turin, Manchester City und der AC Mailand. Aus der Bundesliga sind unter anderem Titelverteidiger Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 und RB Leipzig dabei. Auch die F-Jugend-Mannschaften (U9) der Veranstalter machen mit. Thomasstadt ist mit drei, Tönisberg mit zwei Teams vertreten. Außerdem sind je ein Team der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Grefrath und von Union Nettetal dabei.