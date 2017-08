Die Stadtwerke Kempen ist jetzt als Betereiber des Aqua-Sol in das Verleihsystem eingestiegen.

Kempen. Die grünen Fahrräder sind seit einigen Jahren auf den Straßen der Region zu sehen. Nun kann man die sogenannten Niederrhein-Räder auch in Kempen wieder mieten. Seit kurzem ist die „Sauna und Wasserwelt Aqua-Sol“ offizielle Verleihstation. Sechs Räder stehen dort und können für neun Euro pro Tag ausgeliehen werden.

2010 ist das Projekt der Niederrhein Tourismus GmbH gestartet. „Über die Jahre ist das Projekt sehr erfolgreich geworden“, sagt Tobias Schmitz von der Tourismus GmbH. Rund 1000 Räder, die an 50 Verleihstationen am Niederrhein zu haben sind, werden an 18 000 bis 20 000 Tagen ausgeliehen. Nun sind die Stadtwerke als Betreiber des Aqua-Sol mit in das Verleihsystem eingestiegen.

„Zu den normalen Öffnungszeiten kann man die Räder bei uns mieten“, erklärt Badleiter Wolfgang Werthschulte. Interessierte können spontan die Räder mitnehmen oder vorbestellen. Für Gruppen, die mehr als die sechs vorhandenen Räder benötigen, werden dann auch zusätzliche Exemplare angeliefert. Auch E-Bikes können bestellt werden. Die Niederrhein-Räder sollen auch ein gutes Angebot für die Nutzer des benachbarten Wohnmobilstellplatzes sein. Dieser bietet mit seinen jährlich 34 000 Übernachtungen ein großes touristisches Potenzial.

„Für uns ist das eine Marketing-Maßnahme.“

Siegfried Ferling, Stadtwerke-Geschäftsführer

Früher konnte man die Räder auch am Sporthotel Kempen mieten, doch der Pächter sei aus dem System ausgestiegen, wie die GmbH beim Presstermin mitteilte. Nun freut sich die Stadt, dass Kempen kein „weißer Fleck“ mehr auf der Niederrhein-Rad-Karte sei, wie Stadtsprecher Christoph Dellmans betont. Im Kreis gibt es in Viersen, Brüggen und Niederkrüchten weitere Verleihstationen. Dazu viele weitere in den umliegenden Kreisen: zwischen Kleve im Norden und Dormagen im Süden. Niederrhein Tourismus verhandelt immer auch mit möglichen weiteren Partnern. Man kann das Rad dann an einer Station ausleihen und an einer anderen wieder abgeben.

Die Stadtwerke als Verleihstation zahlen pro Rad eine Mietgebühr. Dafür werden die Räder zur Verfügung gestellt und gewartet. Die Einnahmen behält der Betreiber der Verleihstation. Im Winter war es erwartungsgemäß ruhig. „Seit März, April haben wir regelmäßige Buchungen, und es werden immer mehr“, freut sich der stellvertretende Badleiter im Aqua-Sol, Michael Bist.

„Für uns ist das eine Marketing-Maßnahme“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Ferling, der hofft, über das Niederrhein-Rad auch weitere Besucher ins Aqua-Sol zu locken. So können Touristen auch verschiedene Pakete buchen. Für die Niederrhein-Rad-Fahrer, die ihr Fahrrad in Kempen buchen und auch wieder zurück geben, gibt es ein besonderes Schmankerl: Sie können danach kostenlos eine Runde im Aqua-Sol schwimmen und bekommen dazu – gegen Pfand – ein Handtuch geliehen.