Jubel: Das Pfingstfest 2018 ist für Schützen in Schmalbroich personell gut besetzt.

Schmalbroich/Kempen. Spannend, unterhaltsam und lang war das Königsvogelschießen in Schmalbroich. In keiner Phase kam der Gedanke auf, dass man keinen neuen Schützenkönig finden würde. Es gab mehrere Bewerber.

Kondition mussten sie mitbringen, die 117 Mitglieder der 1650 gegründeten St. Marien-Hüskes-Krone-Schützenbruderschaft Schmalbroich auf dem Anwesen Platen. Das hölzerne Federvieh erwies sich als zäh. Gegen 20.45 Uhr mussten Scheinwerfer installiert werden, um den Schießstand des Bezirksverbandes vor der Entscheidung „ins rechte Licht“ zu setzen.

Mit dem 567. Schuss fiel der Vogel von der Stange

Mit dem 567. Schuss war das Königsvogelschießen um 21.36 Uhr beendet. Die Bruderschaft hatten ihren neuen König für das Schützenfest zu Pfingsten 2018 gefunden: Es ist Johannes Hoff (33), der Bezirksjungschützenmeister im Bezirksverband Kempen im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Er ernannte Hendrik Krings und Thomas Birmes zu seinen Ministern.

Hoff löst Maurice Kother ab, der auf eine vierjährige erfolgreiche Regentschaft zurückblicken konnte.

Es gab bei diesem Vogelschuss einige Neuerungen, die auch Bezirksbundesmeister Uli Loyen (Vorst) erfreuten. So hatte die Bruderschaft erstmals am Freitag zu einem Weinfest mit einem Winzer eingeladen. Das Fest wurde gut angenommen. Neu war ebenso die Ermittlung eines Schülerprinzen. Den Titel holte sich Hannah Praas. Weiblich ist auch der „Jungschützenkönig“ mit Franziska Platen.

Die Bruderschaft war vom Trommler- und Pfeiffercorps Schmalbroich zum Platenhof geleitet worden.

Glück hatten die Schützen mit dem Wetter, obwohl gerade beim Vogelschuss am Samstag die zahlreichen Besucher die herbstliche Kühle in der Endphase des Schießens zu spüren bekamen.

Zahlreiche Mitgliedsbruderschaften aus dem Bezirksverband Kempen hatten ihre Mitglieder nach Schmalbroich entsandt. Weit nach 22 Uhr fand die Amtseinführung des neuen Königshauses statt. Brudermeister Thomas Krings und Bezirksbundesmeister Uli Loyen nahmen sie vor.

Neben Bürgermeister Volker Rübo und seinem Stellvertreter Otto Birkmann schauten auch Gäste aus der französischen Partnerstadt Wambrechies beim fest vorbei.

Die Schützenbruderschaft St. Marien Hüskes Krone beginnt nun mit den Vorbereitungen für die Schützenfesttage zu Pfingsten in Kempen. Der Bezirksverband will 2018 seinen 90. Geburtstag feiern. So haben die Schützen in und um Kempen 2018 viel zu feiern. mb