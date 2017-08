Udo Schiefner ist seit vier Jahren im Bundestag. Der Sozialdemokrat will kämpfen und in Berlin weitermachen.

Kempen. 2013 war es dann soweit – nach zwei vergeblichen Versuchen zog SPD-Kreisvorsitzender Udo Schiefner im dritten Anlauf in den Bundestag ein. Zwar gewann der Kempener nicht das Direktmandat gegen Uwe Schummer (CDU). Platz sieben auf der Landesliste reichte dem SPD-Mann aber für sein großes Ziel Berlin.

Vier Jahre später sitzt Udo Schiefner in der Viersener SPD-Geschäftsstelle und blickt zufrieden auf seine erste Legislaturperiode als Abgeordneter zurück: „Ich habe bewiesen, dass ich gute Arbeit geleistet habe.“ Das sagt Schiefner unter anderem mit Blick auf viele Projekte im Kreis Viersen, für die er sich um Fördergeld bemüht hat. „Als Beispiel kann ich die Süchtelner Königsburg nennen. Da ging es um 300 000 Euro. Und für die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle in Lobberich gab es Bundesmittel in Höhe von zwei Millionen Euro“, so Schiefner.

Der Politiker arbeitet im Verkehrsausschuss mit

Als Mitglied des Verkehrsausschusses hat der Kempener nach eigenen Angaben auch maßgeblich an der Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans mitgearbeitet. Mit wichtigen Ergebnissen für den Kreis Viersen: Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Kaldenkirchen und Viersen, der Ausbau der A 52 am Neersener Kreuz, der Lärmschutz an der A 52 und der Ausbau der Auffahrt der A 44 in Willich-Münchheide stünden mit hoher Priorität auf der Liste des Bundes.

Projekte für den Kreis Viersen nach vorne bringen. Dieses Ziel steckt sich Schiefner auch für eine mögliche zweite Legislaturperiode in Berlin: „Ich möchte weiterhin Töpfe auftun, damit die Menschen im Kreis Viersen davon profitieren.“ Konkret im Auge hat Schiefner dabei unter anderem das Grefrather Eissportzentrum, in dem es an einigen Stellen dringenden Sanierungsbedarf gibt. Dort war er bereits im Juni gemeinsam mit dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs.

Im Feld der Familien- und Bildungspolitik setzt Schiefner auf ein Wahlkampfthema der Sozialdemokratie: Bildung muss kostenlos sein – „und zwar von der Kita bis zum Meisterbrief“. Auf Nachfrage sagt Schiefner, dass ein beitragsfreier Kindergartenplatz möglich ist. „Natürlich können die Kommunen das nicht alleine stemmen. Land und Bund müssen unterstützen“, sagt Schiefner. Und für die erforderlichen Bundesmittel werde sich die SPD stark machen.

Ein weiteres wichtiges Feld sei das Thema Digitalisierung. „Wir müssen Kindern und Jugendlichen klarmachen, welche Veränderungen damit verbunden sind“, sagt der 58-Jährige. Mit Blick darauf, dass es in vielen Kommunen schon an der Infrastruktur hapert, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, verweist Schiefner erneut auf Bundesmittel. „Auch hier gibt es Fördermöglichkeiten. Bis 2025 stehen Bundesmittel bereit. Die Kommunen müssen sich dringend damit beschäftigen“, so der Abgeordnete.