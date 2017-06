Bei sommerlichen Temperaturen ist luftige Kleidung gefragt. Aber was ist in der Schule „zu knapp“? Und müssen den Schülern Grenzen gesetzt werden? Bei der Mobilen Redaktion sagten Kempener ihre Meinung.

Kempen. An Modetrends scheiden sich bekanntlich gerne die Geister. In Neuss hat ein Berufskolleg für Aufsehen gesorgt, weil auf einem Aushang angemessene Kleidung gefordert wurde. In Kempen gibt es beispielsweise an der Liebfrauenschule in Mülhausen die Ansage, dass Hotpants nicht zu knapp sein und Tops nicht zu viel Bauch offenbaren dürfen, berichten Amelie und Leonie. Beide sind 13 Jahre alt. „Es wird danach geguckt, dass wir nicht bauchfrei zur Schule kommen“, sagen sie. Ob das nötig ist, bezweifeln die Schülerinnen des Gymnasiums. „Ich würde auch so nicht im Bikini zur Schule gehen. Aber es sind zum Beispiel auch Flip Flops verboten – das finde ich doof“, sagt Amelie. Außerdem seien auch Jogginghosen verboten. „Daran hält sich aber keiner“, verraten die beiden 13-Jährigen.

„Jeder sollte sich so anziehen dürfen, wie er sich wohl fühlt“, sagt Werner Königsmann spontan. Martina Königsmann sieht das ähnlich, aber: „Für die jungen Schüler in der Unterstufe sollte es schon Regeln geben. Den Älteren sollte es dann wieder freigestellt werden.“ Renate Messing sieht das anders. „ Es wird schon genug geregelt“, sagt sie. Vielmehr brauche es Vorbilder. Eltern und Lehrer sollten mit den jungen Menschen reden, dann gibt es auch keine Probleme“, meint sie.

Jutta Maly findet hingegen, dass es „gewisse Grenzen“ geben müsse. „Hotpants sind ok, aber wenn der halbe Po rausguckt, ist das nicht mehr angemessen“, sagt sie. Maly findet, dass es gute Argumente für das englische Modell gibt. „Eine

Art Uniform finde ich auch gut, weil es dann nicht mehr diesen Marken-Druck in der Schule gibt.“

Dem kann Monika Ridder zustimmen. Aber: „Die Uniform sollte dann auch nett aussehen.“ Pro Schuluniform spreche auch, dass es dann „nicht diesen Kampf mit den Designer-Klamotten“ gebe. Andererseits habe eine Uniform auch immer was mit einem gewissen Zwang zu tun.

„Es ist gefährlich, wenn junge Frauen zu knappe Kleidung tragen“, sagt Brigitte Schlotbohm. Erst letztlich habe sie in St. Tönis eine junge Frau mit zwei Kindern gesehen, die einfach zu knapp angezogen gewesen sei. „Das muss nicht in der Öffentlichkeit sein“, sagt sie. Und: „Es ist zwar alles etwas lockerer geworden, aber in der Schule muss die Kleidung ordentlich sein.“