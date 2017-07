„Aus dem letzten Loch pfeifen“ – darum geht es heute in der WZ-Serie „Unsere Sommerlöcher“.

Kempen. Dem einen geht nach dem Ironman-Wettkampf auf Hawaii die Puste aus, dem anderen vielleicht schon, wenn er übers Treppenhaus im zweiten Stock angekommen ist. Beide pfeifen dann aus oder auch auf dem letzten Loch. Doch woher kommt diese Redensart, die besagt, dass jemand kaum noch Atem hat?

Inspiriert für den Spruch hat anscheinend die Blockflöte, deren oberstes Loch einen pfeifenden Ton von sich gibt, vor allem, wenn dieser nicht richtig getroffen wird. Interpretiert wird dies unter anderem so: Nach oben geht kein Ton mehr und der letzte Atemzug eines Menschen kann ähnlich klingen. So viel zur Redewendung, die uns in dieser Folge zum Thema „Sommerloch“ zu einer besonderen Art der Blockflöte führt, der Querflöte, deren Löcher nicht mit den Fingern bedeckt, sondern mit Klappen geschlossen werden.

Unsere Sommerlöcher

Die Kempenerin Bettina Landmann hat mehr als 50 Jahre Flötenerfahrung, davon 41 auf der Bühne des Theaters Krefeld/Mönchengladbach als Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker. Seit Mitte Juli ist Landmann in Pension, was aber nicht heißt, dass sie musikalisch auf dem letzten Loch gepfiffen und ihr Instrument an die Seite gelegt hat. Denn: Sie spielt (unter anderem) immer noch in der Damen-Formation Flautotal, die sie vor neun Jahren mit Renate Schlauch-Groll und Angelika Euler gegründet hat. Beide sind ebenfalls Musikerinnen bei den Niederrheinischen Sinfonikern.

Zügig waren weitere Mitstreiterinnen gefunden, so dass die Gruppe aus elf Musikerinnen besteht. „Alle zwei Jahre geben wir ein Konzert in Kempen“, sagt Landmann. Die Ausnahme von der Regel war der Auftritt anlässlich des Geburtstages von Kempen Klassik im Mai. Ihr Mann Peter hatte vor 20 Jahren den Verein mit gegründet und ist heute dessen künstlerischer Leiter. Regulär spielen die elf Damen wieder im nächsten Jahr und feiern dabei ihren zehnten Geburtstag. Landmann: „Das Konzert wird im Herbst sein. Details müssen noch ausgearbeitet werden.“

17 Löcher, die durch Klappen geschlossen werden

Zurück zum Werkzeug der Flötistinnen. Die Querflöte gibt es in verschiedenen Größen von der kleinsten, Piccolo- über Alt-, Bass- bis hin zur Kontrabassflöte, die jeweils tiefere Töne als die vorher genannte hervorbringen können.

Aufbau

Material

Flautotal Eine Querflöte besteht aus drei Teilen: Kopf mit dem Mundloch, Mittelstück mit Löchern und Klappen sowie dem Fuß. Der Kopf ist für den Ton zuständig. Dessen Erzeugung vergleicht Bettina Landmann mit dem Blasen auf einer Flasche: „Der Ton entsteht durch die Brechung der Luft auf der Kante.“ Ein Teil der Luft geht an die Umgebung verloren, „der Ton entsteht also auch im Raum“, so Landmann. Je mehr Klappen zu sind, umso tiefer wird der Ton. Eine vernünftige Anfängerflöte sollte einen Silberkopf haben. Dafür müsse man etwa 1000 Euro bezahlen. Je mehr Silber ins Spiel kommt, umso höher die Qualität und der Preis. Für eine Orchesterflöte können es schon mal 20 000 Euro sein. Wählt man die Variante in Gold, so wie Landmann eine hatte, ist auch schon mal das vierfache zu zahlen. Heute spielt die Flötistin wegen des Gewichts auf einer Holz-Querflöte. Diese bringt immerhin noch 511 Gramm auf die Waage. Die Musikerinnen von Flautotal sind: aus Kempen Margit Behrends, Stefanie Dams, Bärbel Miese, Birgit Kühne, Melanie Schmitz (jetzt Köln), Bettina Landmann sowie Renate Schland-Groll und aus Mönchengladbach kommen Angelika Euler, Anja van Beek (jetzt St. Tönis), Gaby Wolfslast und Silvia Joeris. Die Flötistinnen aus Mönchengladbach sind zusammen auch das Quartett „Klatschmohn“.

Wie viele Löcher hat denn so eine Querflöte? Da musste Landmann zunächst passen: „Die habe ich noch nie gezählt.“ Was sie für die WZ flugs nachgeholt hat. Hier ihre Antwort: „Es gibt 17 Löcher, die durch Klappen verschlossen werden müssen. Da auch Flötisten nicht mehr als zehn Finger haben, geschieht dies zum Teil dadurch, dass sich zwei Klappen auf einmal schließen oder durch insgesamt elf verschiedene Hebel. Der rechte kleine Finger ist zum Beispiel für fünf verschiedene Hebel zuständig.“ Da muss man beziehungsweise Frau ganz schön fingerfertig sein.

Im Orchester muss man drei bis vier Stunden den Ton halten

Wer jetzt denkt, dass es mehr Löcher gibt je größer die Querflöte ist, der liegt laut Landmann falsch. Jedes der Instrumente hat die gleiche Anzahl, nur die Löcher sind größer. Und wie groß? Das hat die Musikerin noch nicht nachgemessen. Doch sie schätzt, dass je nach Länge des Instruments die Löcher beispielsweise einer Bassflöte Tischtennisball groß sein können. Bei der Kontrabassflöte sogar noch größer.

„Querflöte spielen ist Hochleistungssport“, weiß Bettina Landmann. Und damit dem Musiker nicht die Puste ausgeht, wird viel trainiert: Kondition, Kraft, Atmung und Beweglichkeit. „Wenn man in einem Orchester spielt, muss man über drei bis vier Stunden mit hoher Präzision den Ton halten.“