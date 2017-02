Ab Donnerstag herrscht in Kempen der Ausnahmezustand – eine Übersicht für alle Karnevalisten.

Kempen. Das Rathaus ist geschmückt, das Buttermarkt-Zelt ist im Aufbau – in der Altstadt ist es schon seit einigen Tagen unschwer zu erkennen: Am Altweiber-Donnerstag starten die Narren in den Straßenkarneval. In Kempen steht das Zelt in diesem Jahr im Feier-Mittelpunkt. In den kommenden Tagen gibt es aber viele andere Termine, die echte Jecken nicht auslassen sollten. Eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Altweibertreiben im Festzelt

Am Donnerstag um 11.11 Uhr übernehmen die Narren in Kempen das Zepter. Es wird erwartet, das Prinz Rainer I. mit Hilfe der Möhnen Bürgermeister Volker Rübo gegen 12 Uhr überwältigt haben wird. Gefeiert wird das wie schon im Vorjahr nicht mehr im Rathaus, sondern im Zelt auf dem Buttermarkt.

Die Altweiber-Veranstaltung 2016 war so erfolgreich, dass der Kempener Karnevalsverein (KKV) sich in diesem Jahr zu einem größeren Zelt entschlossen. Statt auf 300 können die Narren auf 450 Quadratmetern feiern. „770 Gäste werden Platz finden“, so KKV-Präsident Heinz Börsch. Im vergangenen Jahr war das Zelt irgendwann voll. Der KKV geht auch in diesem Jahr von einem großen Andrang aus. Der Eintritt ist frei. Geplant sind unter anderem Auftritte von Sängerin Vanessa und der Vorster Band „De Froende“. Um 19 Uhr sollen die Türen geschlossen werden. Die Kempener Jecken sollen spätestens dann in den Altstadt-Kneipen weiterfeiern.

Kostümball in der Köhlerhalle

Diese Kneipen werden auch am Samstagabend gut gefüllt sein. Das Feiern an den Theken der Altstadt wird seit Jahren immer beliebter. Im großen Stil wird aber wieder in der Köhlerhalle am Schmeddersweg gefeiert. Der KKV lädt ab 20 Uhr zum Kostümball „Alle Narren unter einem Hut“ ein. Der Einritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Im Vorverkauf kostet eine Karte 13 Euro. Vorverkaufsstellen sind unter anderem Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10, Self-Markt, Otto-Schott-Straße 8, und Blumen van der Bloemen, An Steinen 8.

In der Halle gibt es unter anderem Live-Musik, den Einzug des Prinzenpaars und die beliebte Kostümprämierung. In der Halle gibt es Platz für 3100 Jecke. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es die letzte Kostümparty in der Köhlerhalle sein wird. Wie schon berichtet, gibt es nach einem Eigentümerwechsel im Sporthotel/Tennishalle noch keine Lösung für die nächsten Jahre.

Sonntags-Party am Buttermarkt

Am Sonntag werden viele Narren wieder ins Zelt auf dem Buttermarkt strömen. Darauf hofft zumindest der KKV. Weil das Zelt ohnehin aufgebaut ist, wagt sich der Verein an eine Karnevalsparty mit Frühschoppen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt DJ Stephan mit einer Schlager- und Karnevalsreise durch vier Jahrzehnte. Um 13.30 Uhr gibt es einen Live- Auftritt der Sängerin Tanja Küsters. Gegen 15 Uhr erfolgt der Einzug des Prinzenpaares mit Gefolge. Der Eintritt ist wie am Donnerstag frei. Das Ende der Party ist für 18 Uhr geplant.

Montag im Zeichen des Zuges

Und dann kommen wir zum Ausnahmezustand am Rosenmontag. Der lang ersehnte Zug, der im vergangenen Jahr wegen eines drohenden Sturms abgesagt worden war, wird nachgeholt. Um 12.11 Uhr will Zugleiter Theo Balters an der Kleinbahnstraße rund 2500 Jecken auf die Reise durch Kempen schicken. Auf dem Buttermarkt wird das Zelt des KKV geöffnet sein. Im Umfeld des Zeltes moderieren KKV-Präsident Heinz Börsch und WZ-Redaktionsleiter Tobias Klingen den Zug.

Kneipen-Feiern in St. Hubert

Die Kempener Jecken, die auch am Dienstag noch nicht genug haben, sind in St. Hubert richtig aufgehoben. Am Kendel wird traditionell erst am Veilchendienstag Altweiber gefeiert. Einen Kinderzug wird es allerdings nicht geben. Immer wenn in Kempen Rosenmontagszug ist, setzen die Hüpperschen Kinder aus. Allerdings dürfte es in den Kneipen des Ortes den ganzen Tag hoch her gehen.

Schlechte Nachrichten gibt es aber für alle Freunde der Altweiberfete im St. Huberter Marienheim. Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) hat in diesem Jahr keine Fete auf die Beine gestellt. Laut Homepage ist die Resonanz zur Party in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. tkl