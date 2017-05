Das Kempener Rathaus wird 50. Was Sie über das Gebäude wissen müssen im Überblick.

Kempen. 50 Jahre - das ist ja kein Alter. Erst recht nicht für ein Gebäude. Ein schönes Jubiläum ist es trotzdem: Das Kempener Rathaus wird morgen 50. Am 21. Mai 1967 wurde das Gebäude mit einem großen Volksfest eingeweiht. Stadtverwaltung und Rat hatten nach einigen Jahren der „Wanderschaft“ endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf.

Das erste Rathaus am Markt stand zwischen den heutigen Häusern Buttermarkt 2 und 3 und teilte sich den Standort mit dem Gericht des Amtes Kempen. Durch einen Torbogen konnten die Gläubigen zur Kirche gehen. Doch das Gebäude kam in die Jahre, 1753 stürzte es wegen Baufälligkeit ein.

Die Umzüge der Stadtverwaltung

Zuvor hatte der Rat in der Stadtwaage Platz für seine Zusammenkünfte gefunden - nur wenige Meter entfernt. Das markante Gebäude mit seinem vorgesetzten Arkadengang war das Wahrzeichen des Marktplatzes. Als Rat und Verwaltung mehr Platz brauchten, zog der Wiegemeister um die Jahrhundertwende aus.

Als Kempen, Schmalbroich und St. Hubert 1936 zum „Amt Kempen“ zusammengeschlossen wurden, wurde es zu eng im Rathaus am Markt. Daher zog die Verwaltung 1938 in das Haus Herfeldt an der Engerstraße, das aber im Krieg zerstört wurde. Auch das Rathaus am Markt wurde durch zwei Luftangriffe stark beschädigt.

Nach heftigen Debatten im Stadtrat stimmte man mehrheitlich für den Abriss.

Sanierung Mittlerweile ist das Rathaus am Buttermarkt in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Daher sollen in den geplanten drei Neubauten für die Verwaltung auf dem Arnold-Gelände hinter dem Bahnhof die Rathaus-Mitarbeiter zwischenzeitig untergebracht werden. Dann soll das Rathaus komplett saniert werden.

Für die Stadtbediensteten boten die Villa Horten bis 1962 und danach das alte Arbeitsamt an der Wiesenstraße Unterschlupf. Über den richtigen Standort für einen neuen Verwaltungssitz wurde lange und engagiert diskutiert. Auch das Franziskanerkloster war im Gespräch.

In der Stadtratssitzung am 29. Oktober 1960 stimmte die Mehrheit gegen die Stimmen der SPD für einen Neubau am Marktplatz. Der Dreiklang Markt - Rathaus - Kirche sollte wiederhergestellt werden. 1964 gingen die Bauarbeiten mit dem Abbruch der Stadtwaage los. Der Entwurf für das neue Rathaus stammte von den Architekten Heinz Döhmen aus Viersen und Heinz Cobbers aus Kempen. Für den damals 34-jährigen Cobbers war es ein einmaliger Auftrag, das Rathaus der Vaterstadt zu entwerfen, erinnert sich der heute 84-Jährige. Da habe sein Herz schon höhergeschlagen.

Schnell habe festgestanden, dass der Ratssaal dort entstehen sollte, wo das frühere Rathaus gestanden hatte. „Mächtig schiebt sich der Trakt in den Markt vor und wird zum beherrschenden Bauwerk. Dabei nimmt ihm seine frontale Abstufung jede Kolossalwirkung“, schrieb die WZ nach der Fertigstellung.